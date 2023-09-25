Цей Форум має дати потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів.

Понад 160 оборонних компаній з 26 країн світу зголосилися взяти участь у першому Форумі оборонних індустрій. Про це міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мережі X (Twitter).

"165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що відбувається спільна робота разом з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним та міністром оборони Рустемом Умєровим над тим, щоб Форум оборонних індустрій став історією успіху.

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Форум оборонних індустрій - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує восени провести Форум оборонних індустрій за участі українських і іноземних виробників зброї. Цей Форум планується як перша фіксація досягнень українського оборонно-промислового комплексу.

16 вересня Зеленський повідомив, що інтерес до Форуму оборонних індустрій – дуже високий. На його думку, це повністю відображає силу й потенціал України – українську спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок.

Президент додав, що завдання абсолютно очевидне – створити всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії.

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