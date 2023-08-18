Цей Форум планується як перша фіксація досягнень українського оборонно-промислового комплексу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує восени провести Форум оборонних індустрій за участі українських і іноземних виробників зброї.

Як сказав глава держави у вечірньому зверненні до українців, сьогодні, 17 серпня, відбулося кілька ґрунтовних нарад з урядом. Зокрема, одну з них провели у розширеному складі за участі голови уряду Дениса Шмигаля, Мінстратегпрому, Міноборони, МЗС і профільних заступників керівника Офісу президента.

"Говорили про Форум оборонних індустрій. Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські й іноземні виробники зброї. Наша потужність. Потужність наших партнерів. Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору… Світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці", – повідомив Зеленський.

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Глава держави додав, що цей Форум планується як перша фіксація досягнень українського оборонно-промислового комплексу, і щоб продемонструвати те, що "ми вже вміємо".

Також на цьому форумі планується "розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами".

"А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", – сказав Зеленський.

Виробництво зброї для ЗСУ

Про задоволення потреб Збройних сил України в озброєнні і боєприпасів щомісяця говорять на засіданнях Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Зокрема, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликає союзників підтримувати оборонні потреби України на довгострокову перспективу. У вересні 2022 року на засіданні "Рамштайн-5" вперше було домовлено про проведення спеціального засідання за участі виробників озброєння для України.

Питанням озброєння займаються і в Україні. Йдеться, серед іншого, і про виробництво боєприпасів. У липні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що лише протягом червня в Україні виробили більше артилерійських та мінометних снарядів, ніж за весь минулий рік.

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