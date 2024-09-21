Подібні випробування проводяться кожні шість місяців, щоб упевнитися в готовності інфраструктури до оперативних дій.

Сполучені Штати успішно провели електронний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ядерної балістичної ракети Minuteman III, повідомили на авіабазі ВПС США Оффат.

Тест, проведений 17 вересня без фактичного запуску ракети, був названий "сигналом для наших союзників і супротивників". Такі випробування проходять двічі на рік для перевірки готовності ракетного комплексу до оперативного використання.

Minuteman III - твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, яка стоїть на озброєнні армії США з 1970 року. Її дальність польоту становить близько 9,5 тисяч кілометрів. До цього, останній тестовий запуск ракети проводився в червні, ще одне випробування відбулося у вересні 2023 року. У середині 2030-х років Minuteman III планують повністю замінити на ракети Sentinel.

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За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні наразі 5044 ядерні боєголовки, з яких у стані боєготовності перебувають 1770. У РФ же ці показники сягають 5580 і 1710 одиниць відповідно.

Ядерний потенціал США - які проблеми

Пентагон переглянув прогнозовану вартість реконструкції сотень ядерних ракетних шахт до 141 мільярда доларів, що на 30 мільярдів доларів більше за оцінку, надану в січні.

Проєкт ВПС США, відомий як Sentinel, включає заміну міжконтинентальних балістичних ракет часів холодної війни всередині шахт на новіші моделі, пише The Wall Street Journal.

Здебільшого сільські громади, в яких розміщуються ракети, занурилися в невизначеність щодо того, коли - і чи почнуть узагалі - тисячі робітників будівельний проєкт, що мав розпочатися цього літа. Військові лідери нещодавно повідомили жителям Кімболла, Небраска, міста, оточеного одним із найбільших ракетних полів, що може минути п'ять або більше років, перш ніж почнуться роботи.

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