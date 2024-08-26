Вартість модернізації наземних ядерних ракет країни зростає, але підтримка проєкту залишається незмінною.

Пентагон переглянув прогнозовану вартість реконструкції сотень ядерних ракетних шахт до 141 мільярда доларів, що на 30 мільярдів доларів більше за оцінку, надану в січні.

Проєкт ВПС США, відомий як Sentinel, включає заміну міжконтинентальних балістичних ракет часів холодної війни всередині шахт на новіші моделі, пише The Wall Street Journal.

Здебільшого сільські громади, в яких розміщуються ракети, занурилися в невизначеність щодо того, коли - і чи почнуть узагалі - тисячі робітників будівельний проєкт, що мав розпочатися цього літа. Військові лідери нещодавно повідомили жителям Кімболла, Небраска, міста, оточеного одним із найбільших ракетних полів, що може минути п'ять або більше років, перш ніж почнуться роботи.

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"Тут багато невідомого, і я розумію розчарування", - сказав бригадний генерал Колін Коннор у мерії цього місяця.

Sentinel є частиною давно відкладеного оновлення ядерної зброї, яке, за оцінками Бюджетного управління Конгресу, обійдеться щонайменше в 1,5 трильйона доларів протягом наступних 30 років. Деякі законодавці, такі як конгресмен Джон Гараменді (демократ, Каліфорнія), ставлять собі питання, чи є ще потреба в ракетах наземного базування поряд з тими, які встановлюються на нових підводних човнах і бомбардувальниках, а також у нових ядерних боєголовках.

Протягом десятиліть Пентагон і президентські адміністрації заявляли, що ядерні ракети мають вирішальне значення для національної безпеки і стримування глобальних конфліктів. Нещодавно офіційні особи зі збройних сил США та їхні підрядники заявили, що зусилля з подовження терміну служби наявної зброї та споруд досягли своєї межі.

Ракети, що перебувають у приблизно 450 шахтах, на десятиліття перевищили свій прогнозований термін служби в 10 років. Підземні шахти вимагають тисяч миль нових оптоволоконних кабелів. Підземні командні центри, які керують ракетами, необхідно перебудувати. За словами офіційних осіб ВПС, роботи з технічного обслуговування, які раніше займали дві-три години, тепер займають удвічі більше часу, а деталі стало складніше отримати.

"Його масштаб, охоплення і складність - це те, чого ми як країна не намагалися досягти понад 60 років", - заявив журналістам у липні Білл Лапланте, головний закупівельник зброї Пентагону, коли він схвалив продовження програми Sentinel як обов'язкової програми, незважаючи на зростаючі витрати.

ВПС шукають способи знизити складність проєкту Sentinel, але ухвалення рішення про зміни може зайняти до 18 місяців, сказав ЛаПланте. Оновлення процесу може бути надано на початку наступного року.

Міністерство оборони уклало третину угод з нерухомістю, необхідних для забезпечення доступу до приватної землі для шахт і кабелів, які пов'язують їх з підземними центрами управління. Затримки проєкту означають, що багато з цих угод, можливо, доведеться переробити, заявили ВВС.

Кошмарний ремонт

У 2020 році Пентагон найняв Northrop Grumman для нагляду за програмою Sentinel і виконання початкових інженерних і проєктних робіт. Northrop за підтримки будівельного гіганта Bechtel була єдиним претендентом на початковий контракт на 13,3 мільярда доларів після того, як Boeing відмовилася від участі.

Початкові оцінки вартості виявилися ненадійними і нереалістичними, заявили представники Пентагону, тоді як інфляція в будівництві та вартості сировини збільшила потенційний рахунок.

Як і у випадку з жахливим ремонтом, Пентагон і його підрядники зіткнулися з серйозними проблемами з ремонтом бетону, доступом до проводки і модернізацією систем зв'язку.

"Більшість людей, які робили це минулого разу, вже не працюють. Тому відтворення всього цього виявилося величезною проблемою", - сказала Маделін Крідон, колишній високопосадовець Міністерства енергетики та Пентагону, яка очолювала уповноважену Конгресом комісію з майбутніх ядерних і звичайних сил США.

Повністю закрити шахти і командні центри для відновлення неможливо, оскільки очікується, що ракетні системи будуть завжди доступні. Деякі шахти були проскановані за допомогою лідара для отримання 3D-зображень внутрішніх приміщень, а також для перевірки їхнього бетонного облицювання на предмет пошкоджень.

Щоб виявити потенційні ризики будівництва, Northrop Grumman викопала і побудувала макет шахти Minuteman в Юті власним коштом. Компанія також була обмежена використанням виведених з експлуатації шахт для оцінки обсягу робіт.

Чиновники визнають, що деякі шахти, можливо, неможливо буде відремонтувати і їх доведеться будувати з нуля.

Поки робота Northrop триває, ВПС заявили, що можуть провести новий конкурс на частини Sentinel після його перевірки, коли у них буде більш чітке уявлення про те, коли почнуться основні будівельні роботи. Northrop заявила, що продовжує виконувати вимоги свого контракту.

"Благословення для нас"

Для постраждалих міст повільний прогрес у Sentinel є полегшенням, оскільки вони готуються до очікуваних від будівельних робіт збоїв.

"Для нас це не що інше, як благословення, що ВПС відступили", - сказав Джон Моррісон, мер Кімбалла, Небраска.

У 1960 році натовпи зібралися, щоб подивитися на будівництво перших пускових установок Minuteman, які усіяли сільськогосподарські угіддя навколо Кімбалла, згідно з міськими записами. Моррісон сказав, що він навчався в старшій школі, коли по всьому регіону було побудовано десятки пускових установок, а населення міста збільшилося вчетверо - до 8000 осіб.

Хоча Моррісон підтримує роботи з модернізації, він сказав, що слід більше думати про вплив проєкту на місцеву економіку. Поки Пентагон розмірковував про затримки в програмі Sentinel, місцева компанія з утилізації відходів вирішила розширитися, що принесло в Кімбалл 250 робочих місць. Цей проєкт створив навантаження на житло та інфраструктуру.

Протягом останніх двох років представники ВПС і Northrop проводили публічні зустрічі в містах по всьому ракетному полю, оскільки уряд готувався викупити необхідну землю, підготувати робочі табори і почати будівництво. Наступні зустрічі з громадськістю очікуються на початку наступного року.

Можливість ядерної війни

Через нерішучість Заходу у протидії російській агресії в Україні Китай, ймовірно, вирішив, що зможе "малою кров'ю" захопити Тайвань. Тож світ котиться до ядерної війни. Група аналітиків Центру нової американської безпеки (Вашингтон) спробувала змоделювати, який саме вигляд матиме Перша ядерна війна, пише The Economist.

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