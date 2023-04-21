Сьогодні в Німеччині проходить зустріч збройової коаліції з підтримки України.

Учасники саміту "Рамштайн" визначили основний пріоритет у постачанні озброєнь Україні - системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на прес-конференції після зустрічі.

"Ми всі віримо, що для України зараз найбільш потрібні системи ППО, щоб убезпечитися від російських масованих ракетних атак. Ми будемо це підкреслювати, тому що це – пріоритет №1, зокрема, в найближчій перспективі", - заявив Остін, відповідаючи на питання про передачу Україні бойових літаків.

Він зазначив, що Україні потрібні інструменти для захисту своєї критичної інфраструктури, громадян і військ під час їх переміщень в тилу. За словами Остіна, партнери розуміють потреби України.

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"Багато учасників нинішньої зустрічі підтримали пропозицію про надання ракет для ППО та іншого важкого озброєння", – заявив міністр оборони США.

Зустріч у форматі Рамштайн

Рік тому на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася перша зустріч робочої групи країн-партнерів України, на якій обговорювали потреби України в зброї. Ця зустріч стала переломним моментом, з якого почалася масована збройова підтримка України країнами Заходу.

Сьогодні проходить вже 11-а зустріч у "форматі Рамштайн". За кілька днів до цього саміту Зеленський заявив, що Україна очікує від чергового Рамштайна "ґрунтовних рішень".

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