Зокрема, Україна очікує ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про очікування України від наступної зустрічі Контактної групи з оборони України ("Рамштайн-11"), яка відбудеться 21 квітня.

"Вже готуємось і до чергової зустрічі в форматі "Рамштайн", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

Як зазначив глава держави, він провів відповідні підготовчі наради.

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"І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе, не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції", – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що російський агресор має програти.

"І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити", – додав президент.

Також глава держави повідомив, що сьогодні підписав указ про державні нагороди для українських воїнів. Йдеться про 127 бійців Збройних сил України, з них 68 нагородять посмертно.

"Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї", – наголосив Зеленський.

Літаки F-16 для України

Україна просить західних партнерів надати сучасні винищувачі F-16, однак рішення про їх передачу ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО. За його словами, українські військові льотчики можуть навчитися літати на F-16 менш ніж за півроку.

6 квітня стало відомо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на сучасних винищувачах у США.

11 квітня виконувач обов'язків міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен заявив, що рішення про передачу Україні літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-союзниками.

"Рамштайн-11": що відомо

Наступне, 11-те засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 15 березня по відеозв'язку. Міністр оборони США Ллойд Остін закликав міжнародну коаліцію країн у форматі "Рамштайну" швидко і повноцінно виконувати зобов'язання з посилення оборони України.

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