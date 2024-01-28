Свої зобов'язання французи підтвердили на першому засіданні "Коаліції артилерії" в Парижі.

Франція передаватиме Україні по 3 тисячі артилерійських снарядів на місяць. Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю виданню NV.

Коментуючи результати першого засідання так званої "Коаліції артилерії", яке відбулося у Парижі, він зазначив, що Україна отримала запевнення партнерів у подальшій підтримці. За його словами, українська делегація "аргументовано, виходячи з об'єктивної картини на фронті і можливих варіантів розвитку ситуації" озвучила партнерам потреби Сил оборони в артилерії.

"Під час першого засідання Коаліції артилерії пролунали важливі заяви з боку наших партнерів щодо подальшої військової підтримки України", – сказав Гавриляк, згадавши зокрема обіцянку міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155-мм щомісяця.

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Крім того, Франція планує протягом року виготовити для України 78 самохідних гаубиць "Цезар". Шість із них мають надійти вже найближчим часом.

Поставки зброї Україні: останні новини

Як писав УНІАН, США запропонували Греції поділитися з Україною частиною своєї військової техніки, зокрема радянського зразка. Натомість Пентагон дасть грекам трохи американської зброї. Експерти проаналізували, яку саме зброю за цією схемою могла б отримати Україна.

Також ми розповідали, що сенат Італії продовжив дію дозволу на постачання воєнних засобів в Україну до 31 грудня 2024 року. Таким чином, Італія залишилася вірною своїм зобов’язанням у підтримці України на тлі російської агресії.

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