Тепер це рішення має розглянути Палата депутатів Італії.

Сенат Італії (верхня палата парламенту) підтримав рішення уряду стосовно продовження дії дозволу на постачання воєнних засобів в Україну до 31 грудня 2024 року, що відповідає міжнародним зобов'язанням Італії у наданні допомоги Києву для відбиття російського вторгнення.

Як повідомляє італійське видання ANSA, відповідне рішення підтримало 113 сенаторів, виступило проти 18. Жоден сенатор не утримався при голосуванні. Тепер це рішення передається на розгляд Палати депутатів (нижня палата парламенту).

Зазначається, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні була непохитною у налаштованості підтримувати Україну. Водночас італійський опозиційний Рух п'яти зірок виступає проти постачання зброї в Україну.

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Допомога Україні від Італії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сказав, що вони "зробили майже все, що могли" у питанні надання військової допомоги українцям.

Вже у листопаді в італійському Міністерстві закордонних справ зазначили, що готові передавати необхідну Україні для захисту зброю, однак про передачу армії наступального озброєння наразі не йдеться.

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