Німецька система протиповітряної оборони малої дальності призначена для боротьби, зокрема, з дронами й вертольотами.

Німецькі зенітні артилерійські комплекси Skynex від компанії Rheinmetall, які є засобами протиповітряної оборони малої дальності, будуть корисними для України, зокрема, оскільки мають відкриту архітектуру - українська сторона зможе в них інтегрувати свої власні технологічні досягнення, забезпечуючи ефективність систем в умовах мінливої динаміки на полі бою.

Відкрита архітектура дає змогу Skynex легко інтегруватися з іншими датчиками та платформами протиповітряної оборони, і "ця особливість є особливо корисною для України з огляду на динамічний характер конфлікту та постійну адаптацію Росією своєї зброї для підвищення стійкості до систем ППО", пише Forbes.

"...це дає змогу Україні використовувати можливості своєї вітчизняної оборонної промисловості, яка зростає та досягла значних успіхів у галузі військових технологій. Відкрита архітектура сприяє швидкому впровадженню цих інновацій, даючи змогу інтегрувати в платформу Skynex нові сенсори, радари, системи цілевказівки, ракети чи системи боротьби з безпілотниками", - наголошується в матеріалі.

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За відомостями журналістів, завдяки відкритій архітектурі час інтеграції нових "фішок" може скоротитися з кількох років до кількох місяців:

"Компанія Oerlikon, дочірнє підприємство Rheinmetall, розробила систему ППО Skynex як передову модульну платформу ППО малої дальності для боротьби з повітряними загрозами ближнього радіуса дії, включно з безпілотниками, гелікоптерами та керованими ракетами, які летять низько".

Допомога Україні від Німеччини

Німецька влада вже поставила Україні дві системи Skynex. Очікується, що наша країна отримає ще два таких засоби ППО.

У середині жовтня Німеччина оголосила про надання Україні нового пакета допомоги. Зокрема, до нього увійшли дві системи протиповітряної та протиракетної оборони IRIS-T середнього радіуса дії, розроблені німецькою компанією Diehl Defence, і ракети до них.

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