Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні.

Німеччина передала Україні новий великий пакет військової допомоги, а також анонсувала передачу найближчим часом керованих ракет AIM-9L для F-16 і тисяч дронів.

Згідно з повідомленням на сайті уряду Німеччини, до нового пакета увійшли

8 танків LEOPARD 1 A5 із запасними частинами (переданих спільно з Данією)

20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами

боєприпаси для танків LEOPARD 2, LEOPARD 1 і БМП MARDER

4 протимінні машини MRAP

Крім того, до пакета допомоги увійшли 2 системи ППО IRIS-T і ракети до них, 6 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами, 14 000 155-мм боєприпасів.

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Також Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR.

Крім того уряд Німеччини анонсував передачу Україні:

Ракет AIM-9L (використовуються на озброєнні F-16)

4000 ударних дронів

361 розвідувального дрона SONGBIRD

Також у пакеті допомоги - обладнання для розмінування та стрілецька зброя, десятки тисяч набоїв 40-мм і зимовий одяг.

Допомога Україні від Німеччини

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що країна разом із партнерами до кінця цього року має намір надати безпекову допомогу для України на 1,4 млрд євро. Зокрема, до пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони Iris-T, Skynex, зенітні установки Gepard, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари і боєприпаси.

Видання BILD раніше писало, що Німеччина не збирається більше передавати Україні велику військову техніку, крім уже заявленої.

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