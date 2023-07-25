Як зазначив виробник ППО концерн Rheinmetall, дві системи Skynex Україна отримає "у другій половині 2023 року".

Україна до кінця року отримає від Німеччини ще дві сучасні системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex. Про це повідомив виробник систем ППО концерн Rheinmetall на своєму сайті.

"У другій половині 2023 року Україна отримає дві новітні системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Rheinmetall, ППО Skynex призначена для дій протиповітряної оборони на дуже близькій відстані, де керовані ракети неефективні.

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Система використовуватиме програмовані 35-мм боєприпаси Ahead, розроблені Rheinmetall саме для цієї мети, що значно дешевше, ніж аналогічні системи на базі керованих ракет. Крім тоготакі снаряди неможливо відбити засобами електронної протидії.

Також зазначається, що системи Skynex будуть встановлені на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8.

Системи ППО Skynex для України - що відомо

У лютому стало відомо, що Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex. Німецька компанія Rheinmetall виготовила їх спеціально для України. Зазначалося, що їх вартість становить 212 мільйонів доларів. Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що ці системи вже в Україні.

Як відзначали експерти, ця система - один з найнеприємніших сюрпризів для росіян. Вона випускає 16 снарядів на секунду, при цьому кожен снаряд має всередині 150 вражаючих елементів. Вони створюють хмару, через яку у радіусі 4 км неможливо пролетіти ані дрону, ані гелікоптеру, ні ракеті.

Також експерт додав, що там, де недоцільно використовувати ракету вартістю 4 млн, із завданням легко впорається Skynex.

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