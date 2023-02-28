Вартість замовлення оцінюється в 212 мільйонів доларів.

Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex. Німецька компанія Rheinmetall виготовила їх спеціально для України.

Видання The Wall Street Journal цитує генерального директора концерну Rheinmetall AG Арміна Паппергера, який заявив, що системи стануть на озброєнні української армії вже протягом року.

При цьому він вказав, що Skynex замовила німецька влада. Їх вартість становить 212 мільйонів доларів. Крім того, Паппергер зазначив, що Німеччина могла б самостійно використовувати ці системи для свого захисту.

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Система ППО Skynex - що відомо

Системи Skynex використовуються для протиповітряної оборони ближньої дії. Вона здатна збивати безпілотники і крилаті ракети. Однією з переваг цієї системи ППО - досить дешеві боєприпаси.

Військова допомога від Німеччини - що відомо

5 січня 2023 року стало відомо, що Німеччина передала Україні пакет допомоги з ракетними системами, безпілотниками і захистом від дронів.

Пізніше Берлін схвалив передачу 14 танків Leopard 2, після чого їх число збільшили до 18. Вже в лютому ЗСУ отримали від Німеччини ще дві зенітні установки Gepard і 6 тисяч боєприпасів до них.

27 лютого Берлін повідомив про передачу для ЗСУ ще одного пакету допомоги з мостоукладачами Biber, аптечками, вантажівками Zetros і зимовими маскувальними сітками.

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