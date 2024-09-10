'Привиди Фенікса': Україна воює таємничою сім'єю американських дронів, - Forbes

Спочатку вважалося, що йдеться лише про один безпілотник, але їх виявилося багато.

Штурмові безпілотники Phoenix Ghost, які США постачають в Україну, залишаються загадкою протягом тривалого часу. Безпілотник ніколи не згадувався до того, поки у березні 2022 року адміністрація Байдена не оголосила про передачу Києву 121 безпілотна Phoenix Ghosts.

Як пише Forbes, ці безпілотники, очевидно, були дуже успішними, адже потім США пообіцяли Україні ще 580 "пташок". В оголошенні про пакет допомоги в липні 2023 року згадувалося про "безпілотні літальні системи Phoenix Ghost і Switchblade".

Ніяких офіційних подробиць про Phoenix Ghost ніколи не повідомлялося. Після шквалу згадок у звітах Міністерства оборони він зник. Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив у квітні 2022 року, що він "надає можливості, подібні до серії безпілотних систем Switchblade - подібні можливості, але не точні".

Відео дня

Більшість деталей розповів ексрадник Офісу президента Олексій Арестович. Він сказав, що Phoenix Ghost переносила одна людина. Безпілотник мав боєголовку, ефективну проти середньої броні, і час польоту до шести годин. В Україні він має 60% ураження транспортних засобів.

Нічого з цього не було підтверджено офіційними особами США, і жодних підтверджених зображень чи відео з фантомним дроном ніколи не з’являлося. Офіційних згадок про це не було з 2022 року.

Фенікс безслідно зник: чи існував він взагалі?

Phoenix Ghost - це справжня техніка, яка постачається та використовується українськими силами на регулярній основі та має вражаючі нові можливості. І щось, дуже схоже на Phoenix Ghost, було використано для нападу на російську територію.

Зображення дрона у вільному доступі немає. Втім, деякі деталі розповів віцепрезидент компанії Aevex Aerospace Скіп Арні.

"Це чудовий приклад здатності швидкого реагування, і ми фактично отримали запит на створення системи. Це приклад систем, які різняться за радіусом дії, корисним навантаженням та типом", - сказав він.

Під егідою Phoenix Ghost працює кілька різних безпілотників, а не окремий дрон. У квітні 2024 року на Summit Army Aviation Mission Summit 2024 Aevex представила боєприпас під назвою Atlas. У нього є старший брат "Домінатор", який ще не виставлявся.

"Атлас" виглядає як краща версія російського "Ланцета", а "Домінатор" нагадує менший "Шахед" для ураження далеких цілей. Важливо, що в літературі компанії Atlas і Dominator описані як "випробувані в бойових умовах". Це переконливо вказує на те, що обидва типи є елементами родини "Привидів Фенікса", відправлених в Україну

"Уряд США надав боєприпаси для підтримки конфлікту в Україні. Aevex Aerospace Loitering Munitions дають реальні робочі результати, які значно перевершують конкурентів", - зазначають у компанії.

Обидві "пташки" але мають дуже різні конструкції. "Атлас" має крила в 1 м завдовжки з розмахом 1,6 м. Загальна вага - 10 кг , включаючи 3,5 кг боєголовку, яка може бути осколковою або протиброньовою. Час польоту становить "1-2 години" зі швидкістю 90 км/год із дальністю 120 км. Він має пропелер, який, ймовірно, приводиться в дію від електродвигуна. З таким діапазоном він був би дуже корисним для знищення радарів, ППО, реактивної артилерії та інших цілей великої дальності.

Більший Dominator має подвійну конструкцію стріли, довжину 1,5м і розмах крил 5 м. Злітна вага становить 45 кг з корисним навантаженням 16 кг. Як і більшість дронів середнього розміру, Dominator має газовий двигун і пропелер. Він літає "5+ годин" зі швидкістю 90+ км/год із дальністю понад 640 км, що робить його більш стратегічною зброєю.

Більше дронів для України

На сайті Aevex зазначено: "На сьогодні понад 4000 БПЛА літакового типу доставлено користувачам за кількома урядовими контрактами США".

Допомога США, описана вище, становить 1800 безпілотників. Ймовірно, були додаткові неоголошені партії.

4000 дронів протягом приблизно 30 місяців - це в середньому близько 130 на місяць. Але цифри зростають. У червні генеральний директор Aevex Брайан Радуенз заявив, що компанія "доставляла понад 300 дронів на місяць для конфлікту в Україні". Це свідчить про те, що рівень пропозиції збільшився більш ніж удвічі. Це не дивно, враховуючи, що компанія відкрила новий завод у Флориді.

Завод продовжує розвиватися. У липні компанія Aevex оголосила про розширення цього заводу. Завод розрахований на виробництво приблизно 450 бортів на місяць у 1,5 зміни, з потенціалом збільшення максимальної швидкості до 1000 бортів на місяць у три зміни.

Цей оптимізм і темпи зростання свідчать про те, що клієнти задоволені продуктивністю Phoenix Ghost. Радуенц каже, що цього року виручка досягне півмільярда доларів. Середня вартість одного дрона виглядає приблизно нижче 130 000 доларів, що є низьким показником за стандартами США.

Радуенц каже, що ситуація в Україні спонукала прогрес у галузі. Електронна боротьба та глушіння розвивалися швидко. І Atlas, і Dominator мають "візуальну навігацію, щоб автономно ідентифікувати та стежити за орієнтирами чи об’єктами в навколишньому середовищі, забезпечуючи точне позиціонування та пошук шляху без опори на GPS".

Такий тип наведення робить безпілотники стійкими до перешкод під час ураження статичних цілей. Дрони мають сітчасте радіо, яке стійке до перешкод.

Схоже, що дрони також мають термінал наведення для виявлення, ідентифікації та наведення на цілі. Боєприпаси Aevex досягають автономного польоту за допомогою алгоритмів і злиття датчиків, що дозволяє їм орієнтуватися, приймати рішення та виконувати місії без прямого втручання".

Це може, наприклад, означати, що як тільки дрон переміститься до певного місця, він може шукати певний об’єкт, наприклад радіолокаційну станцію, і накреслити траєкторію для атаки на нього. Вони навіть можуть бути здатні до повністю автономних ударних операцій.

Дрони можна легко переконфігурувати за допомогою ряду датчиків та іншого корисного навантаження. Dominator описується як багатоцільовий дрон; його можна використовувати для односторонніх атак або відновити та повторно використовувати в кількох місіях, включаючи збір розвідданих, ретрансляцію зв’язку, радіоелектронну боротьбу та навіть "встановлення точного датчика".

Росіяни використовують розвідувальні безпілотники в тісній взаємодії з "Ланцетами" та іншими ударними безпілотниками для виявлення цілей. Phoenix Ghost, ймовірно, працює як комбінація мисливців і вбивць довготривалих розвідувальних безпілотників, які працюють з декількома дронами-камікадзе. Інші можуть діяти як ретранслятори зв'язку або забезпечувати підтримку радіоелектронної боротьби.

Привиди Фенікса в Росії?

Дизайн безпілотника Atlas прихований. Однак, враховуючи, що зараз в Україні є низка ударних безпілотників місцевого виробництва, а також імпортованих польських Warmates і американських Switchblades, ідентифікувати їх було б складно. Збиті боєприпаси можуть дати більше підказок, але їх мало.

Україна здійснила багато атак безпілотників великої дальності за допомогою різноманітних безпілотників. Деякі з них є відомими типами, але є кілька інших, які ще не ідентифіковані. Незалежний аналітик з питань оборони Х. І. Саттон, який керує сайтом CovertShores, ретельно задокументував щонайменше 24 різні типи. "Домінатор" один із них?

Саттон описує один із них, як "конструкцію з подвійною стрілою, яку кілька разів збивали в Росії влітку 2024 року. Компонування схоже на FP-1, але відрізняється від нього. Можливо, конструкція з вуглецевого волокна".

Він дуже схожий на Dominator, з подібним розміром, компонуванням і пропорціями. Форма фюзеляжу, обтічник і розташування відсіку переднього датчика/боєголовки та інші деталі добре збігаються.

Однак було б дивно, якби цей дрон справді був Dominator/Phoenix Ghost, враховуючи заборону США на використання його зброї для ударів усередині Росії. Росія захопила принаймні одну "пташку" неушкодженою. Путін навряд чи буде мовчати про атаки американською технікою.

Здається більш вірогідним, що це був український дрон, дизайн якого схожий на Dominator/Phoenix Ghost. Раніше Україна скопіювала британські безпілотники Banshee і Dart 250 з реактивними двигунами. Подібним чином Іран і Китай переробляють американські безпілотники, захоплені на їхній території. Іранський Yasir є неліцензійною копією американського Scan Eagle.

Розширення наступу

Росія виробляє в середньому менше 500 "Шахедів" на місяць, і вже є ознаки того, що Україна виробляє більше ударних безпілотників великої дальності. Виробництво Lancet також досягає кількох сотень на місяць. Aevex масштабується набагато швидше, ніж обидва разом узяті.

"Phoenix Ghost може значно змінити тактику; було б цікаво дізнатися, яка частина величезного нещодавнього зростання втрат російської артилерії була спричинена цими боєприпасами. І ми не знаємо, скільки цілей більшої дальності вражає "Домінатор", який має вдвічі більший радіус дії, ніж така бажана ракета ATACMS", - пише видання.

Але справжня різниця буде у стратегічній війні. Завод Aevex вже має достатньо потужностей, щоб знищити російську протиповітряну оборону та " вбити лучника" – вивести з ладу російські авіабази, які використовувалися для нападів на Україну або допомогти спалити життєво важливі стратегічні нафтогазові об’єкти та зруйнувати військову економіку, змусивши Росію припинити вторгнення.

"Все залежить від готовності США надати безпілотники та використовувати їх там, де вони матимуть найбільший ефект. Phoenix Ghost ще може відродитися з попелу невідомості та стати однією з найбільших історій успіху цього конфлікту", - підсумувало видання.

Безпілотники на війні - останні новини

Як писав УНІАН, віднедавна ЗСУ почали активно застосовувати на фронті вогнеметні дрони, які в Мережі вже прозвали "драконами". Серія відеороликів, опублікованих у соцмережах, показує, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню – насправді розплавлений метал – на російські позиції в лісопосадках.

Одним з головних козирів російської армії в українській війні є перевага агресора в кількості засобів повітряного нападу – літаків, ракет, дронів далекого радіусу дії. Останні завдають чи не найбільше клопоту. Зараз Україна розробляє кілька нових засобів протидії дронам, які можуть нівелювати перевагу росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: