ЗСУ вже застосовують коптери-перехоплювачі, на підході перехоплювачі типу "крило". Далі справа за безпілотними винищувачами, що літатимуть на сотні кілометрів.

Одним з головних козирів російської армії в українській війні є перевага агресора в кількості засобів повітряного нападу – літаків, ракет, дронів далекого радіусу дії. Останні завдають чи не найбільше клопоту. Зараз Україна розробляє кілька нових засобів протидії дронам, які можуть нівелювати перевагу росіян, пише Bild.

Головна проблема України з "Шахедами" та іншими ворожими безпілотниками полягає в тому, що їх надто багато, аби витрачати на них дорогоцінні ракети ППО. Тому потрібна значно дешевша альтернатива. Зараз Україна працює тут за трьома напрямками:

Квадрокоптери-перехоплювачі. Це нововведення вже впроваджено і успішно діє певний час. Малі дрони вдалося модифікувати так, щоб їх можна використовувати не для розвідки чи атаки наземних цілей, а для повітряного бою. За підрахунками Bild, щотижня українські дрони-перехоплювачі таранять близько 50 російських безпілотників-розвідників і навіть великих безпілотників-камікадзе "Ланцет". Дрони-перехоплювачі типу "крило" . Проблема з невеликими квадрокоптерами полягає в тому, що вони можуть пролетіти лише кілька кілометрів – особливо на великій висоті – тому російські дрони-розвідники можуть легко втекти від них. Тому зараз в Україні розробляють дрони-перехоплювачі з нерухомими крилами, які можуть слідувати за російським дроном на відстань до 60 кілометрів і на висоті до чотирьох кілометрів. Дрони цього типу вже проходять випробування і мають надійти у війська до кінця цього року. Дрони-вбивці великого радіусу дії . Велика мета України – створити "вбивць безпілотників", які зможуть перехоплювати та знищувати російсько-іранські безпілотники дальньої дії "Шахед"/"Герань". Щоб такі перехоплювачі були ефективними, вони повинні мати швидкість не менше 200 км/год і великий радіус дії (принаймні 200, а краще 500 кілометрів). І при цьому вони мають бути недорогими.

За інформацією Bild, Україна сподівається створити дрони-перехоплювачі третього типу не пізніше 2025 року.

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Новинки озброєнь ЗСУ

Як писав УНІАН, віднедавна ЗСУ почали активно застосовувати на фронті вогнеметні дрони, які в Мережі вже прозвали "драконами". Серія відеороликів, опублікованих у соцмережах, показує, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню – насправді розплавлений метал – на російські позиції в лісопосадках.

Також ми розповідали, що Повітряні сили почали тестувати українські аналоги російських КАБів – керованих авіабомб, що можуть летіти на далеку відстань, знімаючи необхідність для пілотів близько підлітати до ворожих позицій.

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