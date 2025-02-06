Москва хоче побудувати перші два винищувачі Су-75 вже у цьому році.

Росіяни заявили, що хочуть в цьому році виготовити перші два дослідні екземпляри Су-75 Checkmate. Про це з посиланням на керівника Комсомольського-на-Амурі авіаційного заводу (КнААЗ) Юрія Кондратьєва повідомляє Defense Express.

Один з цих літаків хочуть задіяти для наземних статичних випробувань, а другий – для льотних тестів. Якщо за підсумками випробувань на літак знайдеться замовник, то завод розгорне додаткові виробничі потужності під новий винищувач.

Варто сказати, що зараз КнААЗ завантажений виробництвом літаків типу Су-35С та Су-57, які росіяни активно використовують (принаймні, перший) у війні проти України.

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Передбачається, що Checkmate може отримати одномісний та двомісний варіанти, а також опціонально пілотовану та безпілотну версії. Можна припустити, що всі вони будуть мати один реактивний двигун АЛ41Ф1, який використовується на Су-57.

Передбачається, що злітна маса літака буде складати 18 тон, тоді як його практична дальність буде дорівнювати 2900 кілометрів. Максимальна швидкість польоту Checkmate – на рівні 2М.

Су-75 Checkmate – довідка

Макет літака був представлений 20 липня 2021 на авіасалоні МАКС. Самі росіяни позиціонують літак як "‎малопомітний багатофункціональний винищувач п'ятого покоління"‎.

Цікаво, що з самого початку його позиціонували як "експортний", однак за всі роки жодна країна світу не висловила зацікавленості у Су-75. При чому це визнають навіть самі росіяни.

На думку фахівців, через розв'язану війну проти України РФ загальмувала розробку літака, так що тепер його точно не можна вважати конкурентом американському F-35, який вже побудували у кількості більше однієї тисячі.

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