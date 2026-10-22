Російський 'Філін' може летіти на 1200 км, і йому не потрібен дронопорт, - Флеш

Їм не потрібні дронопорти, багато з них можна запускати з вертольотів і БПЛА.

Російські ракети "Філін" можуть літати на відстань до 1200 кілометрів зі швидкістю до 800 км/год і нести більшу бойову частину, ніж "Шахед". Про це повідомив радник президента з питань технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Я вже давно прогнозував, що наш противник робить ставку на майбутнє не на реактивні "Шахеди", а на дешеві крилаті ракети. Вони швидші, маневреніші, можуть літати на низьких висотах і нести більшу бойову частину, ніж "Шахед". Їм не потрібні дронопорти, багато з них можна запускати з вертольотів і БПЛА. І головне – їх можна виробляти з російських вузлів", - зазначив він.

Флеш нагадав, що ми вже знаємо про "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С71М, реактивний "УМПБ-5" і ось знов в Україні помітили нову ракету "Філін".

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"Філін" може літати на відстані до 1200 кілометрів зі швидкістю до 800 км/год. Вага бойової частини порівнянна з 1–2 "Шахедами". Висота польоту – до 6 км. Виробляє ракету вже інше підприємство – АТ "НПО "МОЛНІЯ". Воно відоме нам у контексті виробництва КАБів. Цікаво, що реактивний двигун на ракеті російський. Він уже використовується в С71 та "Бандероль", - розповів радник президента.

Ракета "Філін" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія почала застосовувати нову крилату ракету "Філін". За даними самих окупантів, її максимальна швидкість – 800 кілометрів на годину, а дальність польоту – до 1 200 кілометрів. "Філін" може летіти як на наднизьких висотах, так і підніматися до 6 кілометрів.

ГУР поінформувало, що "Філін" – це розробка російського науково-виробничого об’єднання "Молнія". Ця компанія входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" – одного з найбільших оборонних концернів РФ.

За словами українських розвідників, "Філін" – це ще одна спроба росіян створити дешеву ракетну зброю з реактивною тягою та запуском з землі.

Корпус ракети виготовлений з вуглепластику та склопластику, а окремі деталі "Філіна" друкуються на 3D-принтері. Довжина ракети – 3,5 метра, розмах крил – 3 метри.

Існують дві версії цієї ракети – з боєголовкою вагою 50 і 100 кілограмів. "Філін" запускають з наземної пускової установки – за допомогою порохового прискорювача.

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