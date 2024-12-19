Україна активно модернізує свою поки що єдину крилату ракету, намагаючись зробити її точнішою та більш далекобійною.

За час війни Україна значно модернізувала крилату протикорабельну ракету "Нептун", якою в квітні 2022 року був потоплений крейсер "Москва". Про це в інтерв’ю "Армія Інформ" розповів командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Ми увійшли в елітний клуб, який випускає крилаті ракети. Після того, як ми потопили "Москву", то ВМС ЗСУ отримали навіть першість у цьому клубі", – заявив він.

Командувач флоту зізнався, що саме він очолює державну комісію з приймання ракет "Нептун", тож процес модернізації ракети відбуваються "на очах" Неїжпапи. За його словами, конструктори постійно вигадують нові модифікації, аби збільшити дальність застосування ракети та покращити її влучність.

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"На жаль, усі таємниці й нові ТТХ не можу розкрити, адже це може зіграти на руку ворогу, але точно запевняю, що "Нептун" 2022 року і 2024-го — це вже різні ракети", – наголосив Неїжпапа.

Варто додати, що у липні цього року президент України своїм указом затвердив Стратегію морської безпеки України. Наприкінці листопада Кабінет міністрів затвердив план заходів з реалізації цієї стратегії.

З-поміж іншого в межах цього плану уряд визначив своєю ціллю наростити виробництво протикорабельних крилатих ракет "Нептун", у тому числі в кооперації з іноземними підприємствами та із залученням високотехнологічних інновацій. При цьому планується не лише забезпечити поточні потреби Сил оборони у протикорабельних крилатих ракетах, але й створити відповідні запаси. Строк виконання цього завдання визначений як 2024-2025 роки.

Інші новини українського ВПК

Як писав УНІАН, днями командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський повідомив, що Україна створила лазерну зброю під назвою "Тризуб". Якихось інших деталей командувач не навів.

В українському медіапросторі одразу з’явилося чимало скепсису щодо заяви Сухаревського. Однак аналітики порталу Defense Express зауважили, що необхідний набір технологій для виготовлення бойового лазера вже відпрацьований та доступний, і українські оборонні стартапи цілком можуть вести такі розробки. При цьому без стандартних бюрократичних гальм мирного часу.

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