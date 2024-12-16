Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів, які можливості воно розкриває.

Україна вже володіє лазерною зброєю, будучи п'ятою країною з такими можливостями. Вона носить назву "Тризуб", заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський. Цей вид озброєння дає змогу збивати ворожі цілі, зокрема, літаки, на відстані понад два кілометри, передає "Інтерфакс".

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер", - заявив він. І наголосив, що СБС близькі до того, щоб посилити і масштабувати "лазерні можливості" України.

"Він [лазер] дійсно працює, він дійсно є", - заявив Сухаревський.

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Інша із заяв командувача СБС

Полковник також зауважив, що в Україні активно розвивається програма так званого "дрона-матки", який, своєю чергою, несе на собі інші - легші ударні дрони.

"Носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це дійсно прорив", - розповів Сухаревський.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ за пів року 2024 року отримали від держави в шість разів більше БПЛА, ніж за весь минулий рік. За словами Сухаревського, ця тенденція йде до нарощування.

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