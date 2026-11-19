Різного роду активність навколо шахти 1A спостерігалася з липня до серпня 2026 року, а потім поновилася вже у жовтні

В травні 2026 року росіяни провели другий успішний випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат". Зʼявились супутникові знімки, які дозволяють припускати, що у жовтні 2026 року росіяни могли провести третій успішний пуск "Сармата", але при цьому всьому не вистачає однієї головної деталі, повідомляє Defense Express.

Видання посилаючись на IISS, поділилося, що для розгортання МБР "Сармат" була обрана 62-га ракетна дивізія РВСН, котра розміщується біля містечка Ужур в Сибіру.

На опубілкованому супутниковому знімку показано процес завантаження "Сармата" в одну із ракетних шахт під номером 13С згаданої вище 62-ої дивізії.

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Додається, що процес супроводжується наявністю машини-транспортера, перевантажувача та інших допоміжних засобів.

Також ще один супутниковий знімок вказує на активність навколо шахти з номером 1A, де усе на перший погляд також виглядає саме як завантаження РС-28 "Сармат" у призначену під ракету ШПУ (шахтна пускова установка, – ред.).

Вказується, що різного роду активність навколо шахти 1A спостерігалась починаючи з липня до серпня 2026 року, а потім поновилася вже у жовтні поточного року.

На фоні цієї незрозумілої активності в IISS припустили, що росіяни могли провести цією осінню третій успішний випробувальний пуск РС-28 "Сармат".

Однак, українське видання зауважило, що для припущень, що росіяни провели третє успішне випробування "Сармата", потрібна хоча би наявність слідів пуску, а цього автори IISS поки що не наводять.

Тому, пояснили аналітики, поки що можна стверджувати, що росіяни провели тільки два успішні пуски РС-28 "Сармат". Вказується, що вони ведуть процес постановки цієї МБР на бойове чергування, з ризиком для власних ракетників.

Російська ракета "Сармат": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий оглядач Денис Попович припускав, що РФ не буде застосовувати ракету "Сармат" проти України, це є "страшилкою" для українських партнерів. Експерт поставив під сумнів самі відео з нібито успішних випробувань цієї ракети. Попович пригадав, що попередні пуски "Сармата" були невдалими, оскільки в них було видно проблему цієї ракети.

Також ми писали, що за словами аналітиків, Росія вже вдесяте за останні роки заявляє про нібито взяття на бойове чергування "найближчим часом" міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 "Сармат". Однак, як зазначається, програму створення цієї ракети супроводжують постійні затримки, невдалі випробування та регулярні перенесення термінів введення в експлуатацію. Міноборони РФ 12 травня оголосило про успішне випробування цієї міжконтинентальної балістичної ракети шахтного базування. Пуск було здійснено по полігону Кура на Камчатці та оголошено успішним.

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