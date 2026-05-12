Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету 'Сармат' (відео)

Міноборони РФ оприлюднило кадри нового випробування ракетного комплексу "Сармат". Про це повідомили росЗМІ.

"Сьогодні о 11:15 Ракетні війська стратегічного призначення здійснили запуск новітньої важкої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Пуск був успішним, поставлене завдання виконано", – заявив командувач Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) Росії Сергій Каракаєв.

Він уточнив, що перший полк із цими ракетами нестиме бойове чергування в Ужурському з’єднанні. За словами командувача РВСП, "Сармат" перевершує свого попередника – ракетний комплекс "Воєвода" – за дальністю, корисним навантаженням і можливостями подолання протиракетної оборони.

Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін зазначив, що дальність застосування ракети може перевищувати 35 000 км. Він додав, що "сумарна потужність доставленого бойового заряду більш ніж у чотири рази перевищує потужність будь-якого існуючого найпотужнішого західного аналога".

"Сармат" – довідка УНІАН

"Сармат" – це стратегічний ракетний комплекс нового покоління шахтного базування з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Він є подальшим розвитком ракетного комплексу четвертого покоління Р-36М "Воєвода" та відрізняється від нього посиленими засобами протидії ПРО.

Зокрема системою активного захисту шахти, суборбітальною траєкторією польоту, підвищеною (порівняно зі звичайними МБР) кількістю хибних цілей, а також високоточними гіперзвуковими маневровими бойовими блоками.

Кількість бойових блоків за даними з відкритих джерел становить десять одиниць. Потужність кожного заряду – 750 кілотонн.

"Сармат" – що кажуть експерти

Випробування "Сармата" неодноразово демонстрували технічні недоліки комплексу. Так, під час одного з нещодавніх пусків ракета втратила керування і впала поруч із місцем запуску. Інцидент стався поблизу міста Ясний в Оренбурзькій області, неподалік від кордону з Казахстаном.

Ще до цього спостерігачі висловлювали серйозні сумніви щодо реальної бойової готовності "Сармата". Згідно з аналізом відкритих джерел, у Росії виникли значні проблеми з надійністю ракети.

За оцінками частини експертів, Москва не змогла повністю відтворити технології, що лежали в основі "Воєводи", тому "Сармат" розглядається радше як спроба реінжинірингу, ніж як принципово нова й ефективна ракета – зі всіма супутніми ризиками такого підходу.

Західні фахівці також неоднозначно оцінюють можливості ракети.

Експерти National Interest вважають, що можливості ракетного комплексу "Сармат" щодо подолання ПРО США не відіграють великої ролі, оскільки США мають у своєму розпорядженні лише дуже обмежену кількість протиракет, в ефективності яких проти навіть старих МБР сумнівається значна частина експертів.

Всупереч заявам російського керівництва, експерти британського видання Military Balance кажуть, що комплекс "Сармат" не може "змінити правила гри" і не забезпечить РФ повного домінування у сфері стратегічних озброєнь.

