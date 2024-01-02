Також Україна потребує більше боєприпасів та запчастин до переданої техніки, наголосили в Бундестазі.

На тлі чергового масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 2 січня 2024 року в Німеччині розкритикували повільні поставки озброєння. Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала надати Києву далекобійні ракети Taurus.

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно відправити Taurus, щоб остаточно ускладнити Росії можливість поповнення запасів", – цитує її слова портал t-online.

Вона наголосила, що гасло про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" залишиться лише словами, "якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі".

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"І розрекламована європейська коаліція F-16 має запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", – наголосила депутатка.

Крім того, речниця з питань безпеки "Зелених" Сара Нанні у коментарі виданню наголосила, що "необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку" України. За її словами, наразі цієї допомоги "недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету".

Водночас вона зауважила що Україна має гостру потребу в "боєприпасах для артилерії, Taurus і запчастинах для великої техніки, яку ми постачаємо".

Зброя для України: це варто знати

Видання Defense Express пише, що в новому, 2024 році Україна може отримати чимало нового озброєння від партнерів. Йдеться, зокрема, про довгоочікувані винищувачі F-16, а також можливу передачу ракет ATACMS із більшою дальністю та німецьких Taurus.

29 грудня 2023 року також повідомлялося, що Велика Британія відправить Україні дві сотні ракет ППО для захисту від російських бомбардувань. Таку заяву на тлі масштабної атаки по Україні з боку РФ зробив британський міністр оборони Грант Шаппс.

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