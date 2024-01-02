У Повітряних силах заявили, що на відповідну підготовку РФ потрібно саме стільки часу.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чи зможуть окупанти повторити найближчими днями масовану ракетну атаку по Україні.

За його словами, Росія здатна відновити потрібний ресурс вже за декілька днів. Про це Ігнат заявив у прямому ефірі телеканалу "Київ".

"На підготовку, я думаю, достатньо декілька днів спланувати, якщо у них є певні шаблони, проектування польоту. Кожна ракета програмується, забивається їй маршрут, де їй повернути направо, де їй повернути наліво, а де піднятися, де вийти на удар, в який час. Це технологічний виріб, він програмується спеціалістами, тому, думаю, в них є можливості", - розповів речник.

Водночас, за його словами, питання полягає в тому, скільки саме ворог зможе випустити ракет наступного разу та чи зможе поповнити запаси.

Ігнат зазначив, що протягом останнього часу росіяни використовують ракети типу "Х" повітряного базування, а от "Калібри" вони застосовують рідше.

Сьогодні Росія спрямувала десятки ракет на Київ - що відомо

2 січня окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки протиповітряна оборона столиці збила понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

Внаслідок ранкової ракетної атаки РФ, що спричинила загоряння багатоповерхівки у Солом’янському районі, вже відомо про майже 50 постраждалих людей, дві особи загинули.

Також Росія завдала ракетного удару по центру Харкова. Наразі відомо про загибель 91-річної жінки та 47 постраждалих, серед яких - діти.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, автомобілі.

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