Проводиться комплексна комісійна експертиза.

Україна ма єперші докази того, що Російська Федерація справді використала під час атаки ракети, виготовлені у Північній Кореї. Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі Суспільного.

"Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", - сказав він.

Аналогічних висновків дійшли й військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурорі, які оглядали місце обстрілу та проводили попередній аналіз частин ракети. Проводиться комплексна комісійна експертиза, також працюють з фрагментами боєприпасів, які виявили на місцях нещодавніх атак у Харківській та Одеській областях.

Відео дня

Росія била по Україні ракетами від КНДР:

Нгадаємо, на початку січня у Сполучених Штатах Америки заявили, що росіяни вже двічі вдарили по Україні новими балістичними ракетами з Північної Кореї - 30 грудня та 2 січня.

За даними американської розвідки, мова може йти про отримання Москвою пускових установок та кількох десятків балістичних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: