Загарбники використовували їх наприкінці грудня та на початку січня.

Російська Федерація вже обстрілює Україну ракетами, поставленими Північною Кореєю. Про це пише The Washington Post з посиланням на розвідку Сполучених Штатів Америки.

Два американських чиновника, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки і кілька десятків балістичних ракет до них. За їхніми словами, російські окупанти вже здійснили пуски - наприкінці грудня та на початку січня.

Це свідчить про зростаючу підтримку Кім Чен Ином військових зусиль Москви, а також демонструє здатність Путіна спиратися на союзників, відзначають журналісти. "Росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військову техніку в країнах-однодумцях", - сказав американський чиновник.

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Оновлено о 21:20: Прес-секретар Ради національної безпеки Джон Кірбі підтвердив цю інформацію. За його словами, розвідка США встановила, що Москва купила балістичні ракети у Північної Кореї і шукає балістичні ракети ближнього радіусу дії у Ірану, пише AP.

Кірбі каже, що 30 грудня російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет, вона впала на відкритому полі в Запорізькій області. Вже у вівторок, 2 січня, загарбники запустили кілька північнокорейських балістичних ракет в рамках нічної атаки.

Кірбі сказав, що угода між Росією та Іраном не була завершена, але США стурбовані тим, що переговори "активно просуваються".

Росія отримує зброю від Північної Кореї: що відомо

Наприкінці грудня американський посол при НАТО Джуліан Сміт звинуватила КНДР у поставках більше тисячі контейнерів з боєприпасами Російській Федерації.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла передати Москві балістичні ракети малої дальності, а також понад 1 мільйон снарядів для артилерії.

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