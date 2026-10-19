РФ не встигає запускати супутники 'Рассвет' за графіком: експерт назвав причину

Водночас, на думку Колесника, РФ може планувати запуск більш сучасної системи.

РФ планувала щомісяця запускати на орбіту по 16 супутників "Рассвет", аби якомога швидше розгорнути потрібне угруповування. Про це в етері "Київ 24" заявив колишній радник голови Державного космічного агентства України, експерт, який донедавна відповідав у космічному відомстві за напрям аналізу та прогнозування космічної діяльності, Андрій Колесник.

"Для того, щоб покрити всю територію України реальним широкосмуговим інтернет-зв'язком, їм потрібно не менше 130 супутників. Тобто, для того, щоб мати це угруповання, їм потрібно до 9 запусків ракети-носії "Союз-2.1Б", – сказав Колесник.

Втім, зазначає експерт, наразі РФ не може витримати цей графік щомісячного запуску. Також, зауважив експерт, Москва навіть не дотримується попереднього запуску раз на три місяці.

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"Ми маємо на сьогоднішній день запуск 23 березня першої партії 16 супутників, а також 19 липня запуск другої партії таких супутників. Із кожної партії вже майже по два супутники, можна сказати, що вийшли з чату і не можуть вже підтримувати цю роботу. Такий проміжок часу в 3 місяці між двома партіями говорить про те, що йдуть поки що льотно-конструкторські випробування угруповування. І наступна партія, третя, вже пройшло 3 місяці після другої, досі не запущена на орбіту", – додав Колесник.

Він додав, що причиною цьому може бути зокрема удар Сил оборони України по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарі, яке займається кінцевою збіркою ракет-носіїв. На тлі цього, зауважив експерт, невідомо, наскільки РФ може поновити виробництво цих ракет і чи є у ворога їхні запаси в арсеналі.

"З іншого боку, можливо, вони можуть вже розглядати розгортання нової генерації цих супутників, не "Рассвет-3", а "Рассвет-4", більш досконалі, в яких вже будуть усунуті технічні проблеми, які вони побачили на перших двох партіях. І таким чином збільшити й пропускну спроможність своєї системи, і збільшити її надійність", – зауважив Колесник.

Що відомо про російський "Рассвет"

Раніше Колесник в коментарі УНІАН розповів, що РФ вже фактично може використовувати наявні в неї супутники "Рассвет" для ударів по Україні. Експерт зазначав, що наразі ці супутники здатні підтримувати зв’язок приблизно 40–45 хвилин двічі на добу.

Водночас радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявляв про те, що падіння кількох супутників "Рассвет" не мають заспокоювати українців. Оскільки, за його словами, росіяни можуть "неочікувано" вивести на орбіту половину супутникового угруповання одним запуском.

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