Росія може за раз запустити половину супутників 'Рассвета' і це буде катастрофа, - Флеш

Це дасть РФ можливість керувати "Шахедами" та ракетами в режимі онлайн, використовуючи супутники.

Невдачі Росії з виведенням на орбіту супутників системи "Рассвет" не мають заспокоювати українців.

Таку думку висловив радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов. "Вони доопрацюють двигуни, і супутники вийдуть на потрібні орбіти. Росія – це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання "Рассвет"", – припустив Флеш.

Експерт додав, що це дасть Росії можливість керувати "Шахедами" та ракетами в режимі онлайн, використовуючи супутники.

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"Це буде величезна проблема для нас. Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа. Зараз ми маємо проблему з РЕБ проти МЕШ. Рік ніхто не займався цим питанням. Потім так само буде з "Рассветом"", – сказав Флеш.

Він зазначив, що до моменту, коли Росія виведе свої супутники системи "Рассвет", Україна вже повинна розробити засоби протидії. За його словами, йдеться про відповідні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ):

"Цим РЕБ мають вже бути закриті всі ключові об’єкти інфраструктури. Все це не буде дешево і швидко".

Російські супутники системи "Рассвет": що відомо

Нагадаємо, на початку осені стало відомо, що друга партія російських супутників "Рассвет" не змогла вийти на оптимальну висоту. На тлі цього, як тоді зазначали аналітики з Інституту вивчення війни, частина супутників почали втрачати орбіту.

На тлі цього низка експертів заявили, що проєкт "Рассвет", яким РФ намагається замінити нестачу Starlink, є "провальним". Зокрема оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що причинами цьому є корупційна складова, відсутність технічної та технологічної бази для забезпечення якісного виконання проекту, обмеженість можливостей та інтелектуального потенціалу.

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