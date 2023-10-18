Цю зброю досі не виготовляли в Україні серійно та на озброєння ЗСУ не взяли.

Один з Telegram-каналів поширив фото начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова з картиною, на якій зображено героя зі всесвіту DC Джокера. На світлині крім картини помітили ще одну цікаву деталь – рідкісний гранатомет РГ-1 "Поршень".

Як пише "Мілітарний", зафіксований на фотографії гранатомет був розроблений у 2007 році Південним машинобудівним заводом ім. А.М. Макарова, але досі не виготовлявся в Україні серійно та на озброєння ЗСУ не був прийнятий.

"Відомо, що кілька дослідних зразків РГ-1 проходили випробування на фронті. У 2016 році ці гранатомети були помічені в руках десантників 79-ї аеромобільної бригади під час боїв в районі Авдіївки. Вдруге вони були зафіксовані на передовій вже у 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – пише видання.

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"Мілітарний" зазначає, що в жовтні 2022 року "Поршень" помічали на фото бійця іноземного походження, імовірно у складі "Інтернаціонального легіону" під управлінням ГУР.

Гранатомет РГ-1 Поршень - характеристики

Ручний гранатомет РГ-1 "Поршень" має компактну конструкцію та легку вагу – близько 10 кілограмів з магазином на п’ять пострілів. Базові боєприпаси мають розмір 30-мм, дальність ведення вогню з 300-мм ствола гранатомета – близько 800-1000 метрів.

Він має ручку для перенесення та складану двоногу сошку. Є можливість додаткового встановлення оптичних та коліматорних прицілів.

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