ГУР знало, що вторгнення почнеться рівно о четвертій ранку.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зізнався, що в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року він оселився з дружиною у власному робочому кабінеті, адже знав, що наступного ранку вже буде війна. Про це він розповів в інтерв’ю для "Української правди".

"Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам'ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 3:30 мені зателефонував керівник Офісу президента і каже: "Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?" – згадує він.

За словами Буданова для нього, як для керівника військової розвідки, було важливо, щоб здобуті його відомством розвідувальні дані виявилися правдивими.

Відео дня

"Для мене, ви маєте ще розуміти, це ж теж виклик був. Тому що якщо я як керівник спецслужби дав би неправильну доповідь, це ганьба була б для мене. Дату [вторгнення] росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23-го числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме", – каже голова ГУР.

"Реально десь о 4:20 вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Тепер треба починати працювати над наступним питанням", – згадує Буданов.

Інші зізнання Буданова

Днями очільник військової розвідки визнав, що Україна намагалася силою відновити контроль над Запорізькою АЕС, яку російські загарбники контролюють з перших днів вторгнення. За його словами, було здійснено три спроби штурму силами спецпідрозділів, але закріпитися на станції так і не вдалося.

Крім того, згадуючи блискавичний контрнаступ на Харківщині у вересні минулого року, Буданов назвав кілька головних факторів, що призвели до тієї перемоги. Зокрема він сказав, що ключове значення мали раптовість, швидкість і рішучість дій Сил оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: