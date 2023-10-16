Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зізнався, що в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року він оселився з дружиною у власному робочому кабінеті, адже знав, що наступного ранку вже буде війна. Про це він розповів в інтерв’ю для "Української правди".
"Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам'ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 3:30 мені зателефонував керівник Офісу президента і каже: "Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?" – згадує він.
За словами Буданова для нього, як для керівника військової розвідки, було важливо, щоб здобуті його відомством розвідувальні дані виявилися правдивими.
"Для мене, ви маєте ще розуміти, це ж теж виклик був. Тому що якщо я як керівник спецслужби дав би неправильну доповідь, це ганьба була б для мене. Дату [вторгнення] росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23-го числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме", – каже голова ГУР.
"Реально десь о 4:20 вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Тепер треба починати працювати над наступним питанням", – згадує Буданов.
Інші зізнання Буданова
Днями очільник військової розвідки визнав, що Україна намагалася силою відновити контроль над Запорізькою АЕС, яку російські загарбники контролюють з перших днів вторгнення. За його словами, було здійснено три спроби штурму силами спецпідрозділів, але закріпитися на станції так і не вдалося.
Крім того, згадуючи блискавичний контрнаступ на Харківщині у вересні минулого року, Буданов назвав кілька головних факторів, що призвели до тієї перемоги. Зокрема він сказав, що ключове значення мали раптовість, швидкість і рішучість дій Сил оборони.