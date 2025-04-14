На його думку, "Іван Рогов" будуватимуть ще тривалий час.

Російські загарбники будують на заводі у тимчасово окупованому Криму свій найбільший універсальний десантний корабель проєкту 23900 "Іван Рогов", що є ризикованим експериментом. Про це в етері телемарафону сказав речник військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, протягом тривалого часу вряд чи з’являться новини щодо просування будівництва цього гігантського корабля.

"Інформація залишатиметься без змін тривалий час, тому що будівництво подібних одиниць, особливо, такими країнами як Росія, це процес на роки. Більш розвинені економіки, наприклад, азійські, подібні одиниці штампують просто як конвеєр, а тут, в таких умовах, вони ще будуть тривалий час будувати цю одиницю. Й враховуючи те, що знаходиться це в Криму, це доволі ризикований експеримент, насправді", - наголосив речник.

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Будівництво корабля Іван Рогов

Як писав УНІАН, російські загарбники будують на заводі в тимчасово окупованому Криму величезний універсальний десантний корабель "Іван Рогов". Десантні кораблі проєкту 23900 призначені росіянами для заміни французьких УДК "Містраль", які були замовлені РФ. Однак у 2014 році французі відмовилися поставити їх Москві через агресію РФ проти України.

Капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко сказав, що будівництво корабля "Іван Рогов", який був спроєктований у Санкт-Петербурзі, почалося у 2017-2019 роках. Згідно з проєктом, на борту зможуть одночасно базуватися до 20 військових гелікоптерів та 1 тис. морських піхотинців. Довжина корабля - 220 метрів, ширина - 40 метрів, тоннажність - 40 тисяч тонн. Спочатку окупанти планували завершити будівництво у 2025 році, але зараз відклали це на 2028 рік. На думку Риженка, великі габарити цього корабля можуть стати проблемою для росіян в Чорному морі.

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