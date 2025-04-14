Потоплення флагмана ЧФ РФ стало не тільки потужною бойовою втратою, а й ударом по своєрідному символу для окупантів.

Для Кремля потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва" стало не тільки потужною бойовою втратою, а й ударом по своєрідному символу, якого військовий на острові Зміїний у перший день російського вторгнення "послав подалі" із застосуванням нецензурної лексики. Як пояснив в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, менше ніж через 2 місяці, 14 квітня 2022 року, це "послання" здійснилося.

Зокрема, речника попросили прокоментувати той факт, що три роки тому, 14 квітня 2022 року, уражений двома ракетами "Нептун" крейсер "Москва", вартість якого сотні мільйонів доларів, затонув у Чорному морі. Це сталося через те, що корабель отримав критичне пошкодження, на його борту виникла пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів.

"Тут треба, мабуть, розділити на дві складові цей кейс. Це суто тактичні, або стратегічні (втрати – УНІАН)… Мається на увазі, які завдання, функції виконував цей корабель як командний пункт, як прикриття, як судно, яке фактично забезпечувало інформацію, даними, розвідданими це угрупування (кораблів ЧФ, - УНІАН)", - заявив Плетенчук.

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Він додав, що другий фактор полягає у тому, що у перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, "Москва" підійшла до острова Зміїний, який знаходиться у Чорному морі неподалік узбережжя Одещини. Окупанти звернулися до захисників острова та зажадали, щоб українські військові – прикордонники, морпіхи – здалися, але отримали відмову. Ба більш, один із прикордонників, відмовляючи ворогу, відправив його "подалі", що дуже скоро стало мемом.

"Другий момент – це, звісно, символічність цієї події. Тому що особливо на початку повномасштабного вторгнення і станом навіть на сьогодні той "маршрут", за яким з острова Зміїний було відправлено цей російський корабель, став фактично слоганом цієї війни. І от буквально на другий місяць вторгнення цей корабель йде на дно. Звісно, для росіян цей удар був доволі важким не тільки суто технічно, а й символічно", - пояснив Плетенчук.

Потоплення "Москви": що відомо

Як писав УНІАН, 13 квітня 2022 року ВМС ЗСУ влучили у флагман ЧФ РФ двома ракетами "Нептун", і наступного дня корабель затонув у Чорному морі під буксировки. Йшлося, що внаслідок пожежі сталася детонація боєприпасів - і "Москва" втратила стійкість. 13 квітня, у 3-тю річну річницю влучання в корабель, командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа нагадав про цю подію, наголосивши, що пишається особовим складом та подякував конструкторському бюро "ЛУЧ" і всім зброярам, які наближають перемогу України.

Нагадаємо, в перший день вторгнення РФ в Україну, крейсер "Москва" разом з іншими одиницями ЧФ РФ підійшов до острова Зміїний та запропонував українським військовим здатися. Однак один із захисників острова відповів на запит російською мовою: "Русский корабль, иди на х**!". Незабаром запис цієї "розмови" з окупантами оприлюднили українські військові, а нецензурне висловлювання, яке емоційно промовив захисник, стало мемом. Фразу почали активно використовуватися у різних сферах: ЗМІ, культурі, мистецтві, на масових акціях та навіть широко застосовуватися офіційними особами, артистами та політиками. Було випущено спеціальну тематичну марку.

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