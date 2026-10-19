Критичні 26 метрів: військовий супутник РФ переслідує апарат ICEYE, який допомагає Україні

Цей апарат надає Україні супутникові знімки для розвідки, а дії російського супутника привернули увагу до загроз для комерційних космічних систем.

Російський військовий супутник "Космос-2612" під час переслідування комерційного радіолокаційного супутника ICEYE-X36 наблизився до нього на відстань лише 26 метрів. Апарат ICEYE належить фінській компанії, яка співпрацює з Україною та надає супутникові знімки для розвідки. Про це свідчать дані моніторингового сервісу SatelliteMap.space.

За даними моніторингу, 19 жовтня о 02:06 за всесвітнім координованим часом (UTC) "Космос-2612" перебував приблизно за 640 метрів позаду ICEYE-X36 та на два кілометри вище за нього.

Однак уже о 16:07 UTC відстань між апаратами скоротилася до критичних 26 метрів.

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Як зазначає Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), наприкінці вересня 2026 року російський супутник розпочав серію маневрів, які дозволили йому вийти на ту саму орбітальну площину, що й ICEYE-X36, та наблизитися до його висоти.

12 жовтня "Космос-2612" виконав маневр зі зміною швидкості приблизно на 27,9 м/с. Унаслідок цього він скоригував орбіту до висоти близько 555 кілометрів – майже такої самої, як у супутника ICEYE-X36.

Наразі російський апарат перебуває на висоті 557,5 кілометра, тоді як ICEYE-X36 – на висоті 554,7 кілометра.

Навіщо Росія зближує військові супутники з комерційними апаратами

Зміна орбіти потребує значних витрат пального. Особливо складним є коригування нахилення орбіти, оскільки воно вимагає суттєвої зміни швидкості апарата.

Водночас після виходу на ту саму орбітальну площину супутник може зближуватися з іншим апаратом, витрачаючи менше пального на подальші корекції. Таке зближення потенційно дає змогу детально спостерігати за іншим супутником, оглядати його конструкцію або намагатися втрутитися в його роботу.

Що відомо про "Космос-2612"

Росія запустила ракету-носій "Союз-2.1б" із військового космодрому Плесецьк 17 квітня 2026 року. Вона вивела в космос засекречений вантаж для Міністерства оборони РФ. Після виходу апаратів на орбіту один із супутників отримав позначення "Космос-2612".

ICEYE-X36, зі свого боку, є комерційним радіолокаційним супутником. Компанія ICEYE співпрацює з Україною, надаючи супутникові знімки, які використовують для розвідувальних потреб.

Вчора стало відомо, що "Космос-2612" наблизився до американського комерційного супутника ICEYE-X36. Експерти вважають маневр незвичним і припускають, що він може бути спробою втрутитися в роботу західного космічного обладнання.

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