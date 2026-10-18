Російський супутник підкрався до американського, який допомагає Україні, - Axios

Експерти вважають маневр незвичним і попереджають про ризик зіткнення, однак справжні наміри Москви залишаються невідомими.

Російський супутник "Космос-2612" наблизився до американського комерційного супутника ICEYE-X36, який є частиною космічної мережі, що може підтримувати українських військових. Експерти вважають маневр незвичним і припускають, що він може бути спробою втрутитися в роботу західного космічного обладнання. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на дані компанії LeoLabs, яка відстежує космічні об'єкти.

За даними LeoLabs, у другій половині дня п'ятниці російський "Космос-2612" перебував приблизно за 4,8 км від американського супутника ICEYE-X36. Ще за добу до цього відстань між апаратами перевищувала 320 км.

У компанії заявили, що траєкторія російського супутника "виглядає як навмисне зближення" з американським апаратом для отримання зображень.

Відео дня

У LeoLabs наголосили, що наміри Росії залишаються незрозумілими, однак така поведінка потребує подальшого спостереження.

Маневр привернув увагу фахівців через те, що супутники на низькій навколоземній орбіті рухаються зі швидкістю понад 27 тисяч км/год. За оцінкою експертів, подібні зближення трапляються відносно рідко.

Чому російський маневр викликає занепокоєння

Експерти звертають увагу на те, що для наближення до ICEYE-X36 російському апарату довелося витрачати паливо та змінювати висоту, площину орбіти й швидкість руху.

Старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Клейтон Своуп охарактеризував відстань між супутниками як "впритул", або "бампер до бампера".

Космічний аналітик компанії Integrity ISR Грег Гіллінгер заявив виданню Axios: "Усе це нетипово і вказує на цілеспрямовані дії Росії щодо супутника, який перебуває під західним управлінням і підтримує Україну".

Водночас експерти не стверджують, що мету маневру вже встановлено.

Чи допомагає цей супутник Україні

Український посадовець повідомив Axios, що українські військові співпрацюють із фінською супутниковою компанією ICEYE та використовують її можливості. Однак наразі невідомо, чи залучений саме супутник ICEYE-X36 до підтримки України.

У січні ICEYE оголосила про угоду із замовником у системі Міністерства оборони України щодо розширення співпраці у сфері космічної розвідки з використанням свого угруповання супутників.

За словами українського посадовця, військові не знали про переміщення цього апарата протягом останніх днів. Водночас їх інформували про подібні маневри навесні та влітку.

У травні комерційні системи спостереження зафіксували маневри кількох російських супутників поблизу ICEYE-X36. Тоді Космічні сили США повідомляли про перебування супутників серії "Космос" поблизу західного комерційного радіолокаційного апарата, який Україна використовує для отримання розвідувальних зображень.

Американські військові неодноразово висловлювали занепокоєння через розробку Росією протисупутникової зброї.

Зіткнення супутників може стати додатковим ризиком

Професор космічного права Університету Міссісіпі Аарон Брінілдсон пояснив, що чітких юридичних норм щодо мінімальної відстані між супутниками немає. Проте на практиці країни зазвичай не наближають свої апарати один до одного ближче ніж на 10 км.

За словами фахівця, якщо супутник, до якого наближаються, та інший апарат почнуть одночасно маневрувати на малій відстані, ймовірність зіткнення суттєво зросте.

Міністерство оборони США та представники фінської компанії ICEYE відмовилися від коментарів.

Супутникові дані для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 жовтня від військових почала з'являтися інформація про втрату зв'язку із супутниковими терміналами SpaceX, які були встановлені на швидкісних дронах. Зв'язок обривається на швидкостях від 72 до 160 км на годину. При цьому дрон продовжує летіти, однак без команд оператора. Як тільки швидкість падала, зв'язок повертався. Через це багато операцій на середній дальності було зупинено.

Президент Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска. Він назвав це великою помилкою та закликав виправити ситуацію, якщо вона виникла через технічну помилку.

У відповідь Маск заявив, що не має стосунку до ухвалення рішень щодо обмеження роботи Starshield в Україні.

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