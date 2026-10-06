Росія показала новий 'Панцирь-С1М', який уже знищували біля Маріуполя

Варіант "Панцирь-С1М" під шасі "МЗКТ" вирішив росіянам дві проблеми.

Під час навчань "Центр-2026" Росія показала новітній варіант зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1М" на білоруському колісному шасі, один з яких уже втратила біля Маріуполя. Як зазначає український військовий портал Defense Express, це можна вважати першою офіційною демонстрацією цього зразка озброєння окупантів.

Вперше про існування варіанту "Панциря" на шасі "Мінського заводу колісних тягачів" ("МЗКТ") стало відомо наприкінці лютого, коли оператори 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" уразили біля "Азовсталі" в Маріуполі один з таких комплексів у нестандартній комплектації.

Згодом, у квітні з’явилася інформація щодо розслідування від білоруської опозиції, в якому стверджувалося, що Росія у 2024 році замовила у Білорусі поставку 18 шасі МЗКТ-7930-312 для використання під ЗРГК "Панцирь-С1", яка могла відбутися того ж року.

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Робота відбувалася й раніше

Водночас, зауважують аналітики, росіяни ще в 2000-х роках працювали над варіантом "Панциря" під шасі "МЗКТ", демонстрація якого відбулася в рамках виставки "МАКС-2009".

"Якщо брати до уваги той факт, що за цей рік "Панцирь" на білоруському шасі МЗКТ "світився" лише двічі, то судячи з усього, кількість виготовлених машин складає усього 18 одиниць", - зазначають на порталі і додають, що самі росіяни хочуть використовувати їх обмежено.

Вирішення проблем росіян

Зауважується, що стандартне шасі від КАМАЗа під "Панцирь" показало погану стійкість та прохідність. А білоруський "МЗКТ" на рубежі 2024 року опинився у складному становищі через відсутність нових замовлень.

Так, варіант "Панцирь-С1М" під шасі "МЗКТ" "вирішив росіянам одразу дві проблеми": комплекс отримав кращу колісну базу, а "білоруські сателіти отримали важливе для себе замовлення".

Озброєння російських загарбників

Як повідомляв УНІАН, раніше Інститут вивчення війни зауважив, що Росія створює дедалі небезпечніші модифікації дронів, аби завдати максимальної шкоди, перш ніж українська протиповітряна оборона навчиться ефективно протидіяти цій загрозі.

За словами Миколи Волохова, командира підрозділу TERRA у складі 3-го армійського корпусу, РФ б'є по мостах особливими боєприпасами, але вони мають одну слабкість За його словами, ворог намагається застосовувати проти мостів в Україні спеціальні кумулятивно-ріжучі боєприпаси, здатні пошкоджувати металеві конструкції. Водночас їхнє ефективне використання потребує дуже високої точності, і з цим росіяни мають проблеми.

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