Росія створює дедалі небезпечніші модифікації дронів: в ISW розкрили цілі ворога

Росія має намір завдати максимальної шкоди.

Російські війська модернізують свої дрони для атак на Україну, щоб завдати максимальної шкоди, перш ніж українська ППО навчиться ефективно протидіяти цій загрозі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Росіяни застосовують нові модифікації безпілотників для атак на Україну, щоб завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі та позиціям на лінії фронту, перш ніж Україна зможе впровадити ефективні контрзаходи у масовому масштабі", – підкреслюють аналітики.

Так, 5 жовтня Головне управління розвідки України повідомило, що Росія модернізувала систему оптичної навігації, компас і бойову частину свого ударного безпілотника великої дальності "Герань-4". Це полегшує безпілотнику автономне наведення та навігацію в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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ГУР також підтвердило, що в нових версіях "Герані" застосовується спеціалізована бойова частина кумулятивно-фугасної дії (КРСН), призначена для ураження українських мостів. Цей новий боєприпас розрахований на знищення міцних сталевих і бетонних конструкцій, а також на пошкодження вантових мостів

Також 5 жовтня 8-й армійський корпус ЗСУ повідомив про перехоплення нового російського розвідувального безпілотника "Молнія-13", який, за наявними даними, у півтора рази більший за попередні моделі та оснащений чотирма двигунами.

Як зазначають в ISW, Росія, ймовірно, прагне розгорнути нові, більш стійкі до перешкод і небезпечні модифікації ударних безпілотників до того, як Україна розробить ефективні засоби протидії.

"Мета цих дій – завдати шкоди українській енергетичній інфраструктурі та логістиці восени, напередодні очікуваної масштабної кампанії ударів у зимовий період", – підкреслюється у звіті.

Боротьба з російськими дронами – останні новини

Раніше у Повітряних силах повідомили, що роботизовані турелі з кулеметами під керуванням штучного інтелекту вже збивають російські реактивні ударні дрони типу "Герань-5".

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що в боротьбі з реактивними "Шахедами" настав перелом: ефективність збивання російських дронів зросла з 60 до 83%.

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