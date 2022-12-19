Сьогодні вночі Росія здійснила пуск близько 35 іранських дронів, 30 з яких було збито силами ППО.

Для наявних у ППО засобів, робота яких полягає у візуальній прив'язці, треба бачити ціль. Вночі видимість погіршується.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону спікер командування ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, серед таких засобів ППО – і стрілецька зброя, і великокаліберні кулемети, що знищують ворожі цілі вже тоді, коли об'єкт у зоні видимості.

"Все це є система (ППО – ред.), яка відстежує і виявляє. Якщо у темну пору доби, то це не ті засоби, які можуть працювати з візуальною прив'язкою (стрілецька зброя, гарматні установки) – їм потрібно бачити ціль, тому противник використовує (дрони – ред.) саме уночі, як за годинником", - пояснив Ігнат.

Він наголосив, що у використанні Росією іранських дронів є певна тенденція: "То вони (росіяни – ред.) починають о 22:50, то о 23:00 з переходом у ніч до 5:00 ранку можуть запускати ті дрони".

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Вночі російські терористи атакували Миколаївську область іранськими безпілотниками. Тоді ж повітряна тривога пролунала й у Києві.

Вибухи прогриміли у Шевченківському та Солом’янському районах столиці. За даними Повітряних сил, Росія здійснила пуск близько 35 іранських дронів, 30 з яких було збито силами ППО. Є влучання в об’єкт інфраструктури та приватні будинки. Повідомляється про двх потерпілих. У самій столиці, на щастя, обійшлося без жертв.

У зв’язку з російськими ударами в Києві ввели екстрені відключення світла.

Напередодні у ГУР повідомляли про отримання Росією нової партії іранських дронів.

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