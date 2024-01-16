Годжес додав, що Заходу потрібно думати про цю "вісь зла" як про одну велику стратегічну проблему, а не окремі виклики.

Росія отримує зброю для ведення війни проти України від Ірану та Північної Кореї. Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, а нині старший радник НАТО з логістики генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що це є свідченням того, що російська оборонна промисловість зруйнована.

"Те, що Росія, велика Росія, наддержава, якою вона є, змушена залежати від Північної Кореї у постачанні балістичних ракет і артилерійських боєприпасів, а також від Ірану у постачанні безпілотників, є показником того, що оборонна промисловість РФ не працює. Це показник того, що їхня оборонна промисловість зруйнована", – зауважив він в інтервʼю виданню Sestry.

Годжес додав, що Заходу потрібно думати про цю "вісь зла" як про одну велику стратегічну проблему, а не окремі виклики. Генерал-лейтенант нагадав, що Іран використовує хуситів, Хезболлу і Хамас проти Ізраїлю, а також в Червоному морі.

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"Іран, який є найближчим союзником Росії, робить це для того, щоб відволікти решту з нас від підтримки України. Тому я думаю, що якщо Сполучені Штати та їхні союзники організуються і будуть мислити стратегічно, ми матимемо політичну волю, оборонно-промисловий і військовий потенціал, то ми маємо вжити необхідних заходів, щоб ізолювати Іран від Росії. Дати Україні те, що необхідно для перемоги, і послати дуже чіткий сигнал Північній Кореї і Китаю, що ми все ще можемо впоратися і з ними. Отже, це означає, що потрібно організуватися на Заході", – констатував він.

Постачання зброї Росії від Ірану та КНДР

Російська Федерація використовує у війні проти України іранські безпілотники Shahed. Віднедавна окупанти почали застосовувати ракети, отримані від КНДР. Зокрема, ними ворог бив по Харківщині.

Колишній заступник начальника штабу ВМС ЗС, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко наголосив, що дальність пострілу ракет KN-23 становить до 450 км. Ці ракети можуть набирати висоту до 50 км і вертикально падати на ціль зі швидкістю до 6 Мах, тож силам ППО складно реагувати на таку ціль.

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