Українська оборона виснажена після двох років повномасштабної війни.

Україна важко почала 2024 рік. Країна виснажена після двох років боїв, температура в Києві опустилася до -14°C, а наземний наступ, не зумівши відвоювати значні ділянки окупованої території, практично завмер.

Видання Financial Times пише, що російські повітряні атаки по Україні - доповнені іранськими безпілотниками і, за даними США, північнокорейськими балістичними ракетами - посилилися. Другий великий удар був нанесений в понеділок, коли Росія запустила 59 безпілотників і ракет, а ППО України збила менше половини з них, в той час як зазвичай перехоплення становить 80%.

За словами офіційних осіб і військових аналітиків, масштаб і витонченість останніх російських авіаударів відрізняються від атак минулої зими.

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Тільки в період з 29 грудня по 2 січня Росія випустила понад 500 безпілотників і ракет, кажуть офіційні особи в Києві. Все частіше головними цілями стають підприємства оборонної промисловості України, такі як "Артем", а не енергосистеми, які Росія намагалася знищити минулої зими.

Атаки були ретельно сплановані: поетапні хвилі безпілотників і ракет покликані подолати протиповітряну оборону України. 30 грудня і 2 січня вони були доповнені балістичними ракетами малої дальності з Північної Кореї, одна з яких пролетіла в 460 км від російського місця запуску, повідомив Білий дім минулого тижня.

У суботу Росія виробила третій в цьому році потужний залп, запустивши 40 безпілотників і ракет, включаючи балістичні, які, за словами її Міністерства оборони, були націлені на "військово-промисловий комплекс" України. Українська ППО збила вісім з них, а ще 20 цілей заблокувала Ребами і не досягли мети.

"Росіяни намагаються зламати код української протиповітряної оборони", - каже Дара Массікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі у Вашингтоні. "Якщо їм це вдасться, і Україна не зможе захистити своє небо, це стане величезною проблемою, оскільки відкриє шлях для російських важких бомбардувальників".

Щоб зламати оборону України, Росія зазвичай спочатку запускає повільні безпілотники, потім низьколітаючі дозвукові крилаті ракети і, нарешті, балістичні ракети, які летять до цілі зі швидкістю, кратною швидкості звуку, що робить їх важковиразливими.

Найсмертоноснішою балістичною ракетою є "Кинджал", яку президент Володимир Путін назвав "суперзброєю". Росія також запустила балістичні ракети "Іскандер-М", які схожі на північнокорейські ракети KN-23, які Москва вже використовувала, кажуть оборонні аналітики.

Українська мішанина з систем ППО і ракет класу "земля-повітря", що отримала назву "FrankenSAM", насилу справляється з цим завданням.

Перший рівень оборони - мобільні підрозділи, які часто є наданими США "Хаммерами", оснащеними ракетами "Стінгер" або великокаліберними кулеметами, - був дешевим і ефективним способом знищення безпілотників, а іноді і крилатих ракет, за словами Олександра, солдата, який служив у мобільній групі оборони під Києвом.

Але зараз такі підрозділи насилу маневрують в глибокому снігу, тому для перехоплення ракет і безпілотників залишається наступний рівень ППО України, що включає системи середньої дальності, такі як IRIS-T, що поставляються Німеччиною, і SAMP/T з Франції та Італії.

"Спільне використання гіперзвукової і дозвукової зброї ускладнює Україні визначення пріоритетних цілей ППО", - говорить Сем Кренні-Еванс, молодший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute.

Найскладніше перехопити балістичні ракети, які, за словами Ігната, можуть збити тільки американські системи Patriot. Але в України всього кілька батарей Patriot, а ракети-перехоплювачі, якими вони стріляють, коштують дорого і знаходяться у відносному дефіциті через зростаючий попит, в тому числі з боку Ізраїлю.

Передбачуване використання Росією північнокорейських балістичних ракет в Україні, що порушує санкції ООН, підкреслило, що баланс поставок може змінитися на користь Москви, кажуть офіційні особи і військові аналітики.

Ян Ук, експерт з питань оборони з Інституту політичних досліджень Асан в Сеулі, каже, що у Північної Кореї може бути до 100 ракет KN-23, більшість з яких вона може продати Росії.

"Пхеньян зараз потребує грошей більше, ніж у війні, і він завжди може створити новий запас", - сказав Ян. Цього тижня союзники Києва на чолі з США засудили постачання зброї Північною Кореєю. Російські офіційні особи назвали звинувачення США "дезінформацією".

Москва також веде переговори з Тегераном про придбання балістичних ракет ближнього радіусу дії, що "активно просуваються", заявив офіційний представник США з національної безпеки Джон Кірбі.

Іран володіє найбільшою програмою балістичних ракет на Близькому Сході і може поставити Росії "кілька сотень балістичних ракет", просто для початку, сказав Бехнам Бен Талеблу, старший науковий співробітник американського аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies.

За словами українських і західних чиновників, зараз, коли її економіка перебуває на військовому стані, Росія виробляє понад 100 ракет дальнього радіусу дії на місяць, тоді як на початку вторгнення їх було близько 40, і близько 300 ударних безпілотників. Цього недостатньо для підтримки нинішніх темпів атак, які стали можливі тільки після того, як Росія місяцями накопичувала ракети. Але безпілотники, що поставляються Іраном, і північнокорейські ракети частково заповнюють недолік.

"Росія використовує все можливе, щоб вимотати Україну", - говорить Густав Грессель, колишній австрійський військовий, а нині старший науковий співробітник аналітичного центру Європейської Ради з міжнародних відносин.

Поки Росія нарощує поставки, союзники України в Європі і США не змогли схвалити військову допомогу на суму понад 100 мільярдів доларів. ЄС також не виконав свої зобов'язання перед Києвом, відправивши менше половини з 1 млн боєприпасів, обіцяних минулого року. Але становище України далеко не безнадійне, підкреслюють чиновники і військові аналітики.

Токіо заявив, що послабить обмеження на експорт зброї, щоб дозволити постачати в США ракети Patriot японського виробництва, що, в свою чергу, дозволить Вашингтону відправити Україні більше своїх власних запасів. Оголошений у п'ятницю пакет військової допомоги Великобританії на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів включає в себе значні зобов'язання щодо закупівлі та виробництва безпілотників.

Київ також розробив ракету із заявленою дальністю польоту 700 км і має намір виробити більше 11 тисяч ударних безпілотників середньої і великої дальності в цьому році.

Ракети Taurus для України - останні новини

Президент України Володимир Зеленський лобіює надання Німеччиною крилатої ракети великої дальності "Таурус", яка могла б допомогти Києву знищити Керченський міст, що з'єднує Крим з материковою частиною Росії.

До цього часу Берлін відмовився відправляти ракети, стверджуючи, що це може призвести до ескалації війни. Однак Великобританія і Франція вже надали крилаті ракети Storm Shadow і Scalp.

Зеленський попередив, що протиповітряна оборона України закінчується і що нерішучість союзників "тільки збільшує мужність і силу Росії".

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