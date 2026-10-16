Росія вивчає можливість запуску 'Гераней' зі штурмовиків Су-25

Реактивні дрони могли б чіплятись під 2-ий та 10-ий вузли підвіски під крилами штурмовиків.

Росія розглядала можливість використання застарілих штурмовиків Су-25 як платформ для запуску реактивних безпілотників "Герань-4" і "Герань-5" для підвищення дальності цих БПЛА. Як повідомляє Defence Express, такі дані наводило Головне управління розвідки.

Також з'являлися матеріали, які вказували на можливість запуску зі штурмовиків реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5". Згідно з даними, які з’явилися у публічному просторі, реактивні дрони могли б чіплятись під 2-ий та 10-ий вузли підвіски під крилами штурмовиків. Якщо враховувати параметри "Герань-4" та "Герань-5" і можливості брати бойове навантаження на Су-25, то цілком виходило, що один такий літак міг би взяти два реактивні дрони.

Водночас, за словами експертів, сама можливість розміщення таких апаратів під крилами літака ще не означає, що їхнє повноцінне бойове застосування вже реалізоване. Наразі немає достовірних даних про те, що РФ таки довела до практичної реалізації можливість пусків "Герань-4" та "Герань-5" із Су-25.

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У виданні нагадали, що Росія досі має в своєму розпорядженні понад 100 штурмовиків Су-25, але на фронті їх застосовують з обмеженнями через малу номенклатуру доступного керованого авіаційного озброєння.

До того ж, навіть російські пропагандисти неоднократно висловлювали нарікання на те, що РФ є поки що єдиною країною-користувачем Су-25, яка так і не спромоглась на повноцінну модернізацію літака з інтеграцією керованого далекобійного озброєння, на відміну від Азербайджану, України, Північної Кореї.

"Тому цілком ймовірно, що за певний час росіяни таки можуть дійти до реалізації опції з повітряним пуском реактивних "Шахедів" із Су-25, що складатиме окремий виклик для воюючої України", - йдеться у матеріалі.

Російські штурмовики

Як повідомляв УНІАН, в Росії третій дослідний Як-130М успішно здійснив перший політ. За словами росіян, "усі системи спрацювали штатно", а польотне завдання було "виконано у повному обсязі".

В ОАК кажуть, що включення третього дослідного літака до польотів дозволить завершити випробування у заплановані терміни та розпочати поставки літака у 2028 році.

Програма Як-130М стрімко розвивається. Нагадаємо, перший дослідний Як-130М здійснив перший політ у червні, а другий – у серпні цього року. У вересні літак представили на міжнародній авіаційній виставці El Alamein International Airshow в Єгипті.

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