В оборонному відомстві РФ назвали попередню причину аварії.

У понеділок, 24 березня, у Приморському краї РФ зазнав аварії російський штурмовик Су-25. Інформацію про це підтвердили в Міністерстві оборони Росії, передають росЗМІ.

За попередніми даними, причиною аварії броньованого дозвукового військового літака, який призначено для підтримки сухопутних військ, стала "технічна несправність". Згідно з однією з версій, що поширюються у Z-пабліках, відмовили обидва двигуни.

Стверджується, що російський Су-25 розбився в безлюдній місцевості під час виконання "навчально-тренувального польоту", який виконувався без боєкомплекту.

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В оборонному відомстві РФ також запевнили, що пілот встиг катапультуватися і вижив. Інформацію про його стан не розкривають, проте в МО РФ повідомили, що загрози для його життя немає.

Аварії військових літаків РФ

На території РФ часто розбиваються військові літаки і вертольоти. Від початку 2025 року відомо вже про кілька подібних випадків. У січні зазнав аварії Мі-28 у Воронезькій області. Ніхто з членів екіпажу не вижив.

А в березні розбився бойовий вертоліт Мі-28, який перебував на озброєнні ПКС РФ. Це сталося у Волосовському районі Ленінградської області. Члени екіпажу, як і в першому випадку, також не вижили.

Водночас, українські військові продовжують ефективно збивати літаки ворога на фронті. 8 лютого у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що на Торецькому напрямку знищили російський Су-25 і підбили вертоліт.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вказав на важливі деталі події. Зокрема, це був навчально-бойовий (УБ) літак, що пояснює присутність у кабіні двох пілотів. Експерт пояснив, що Су-25УБ можуть застосовуватися як бойові, але насамперед їхнє призначення - навчання пілотів.

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