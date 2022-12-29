Повітряна тривога триває у всіх областях, за виключенням західних.

Сьогодні вранці оголошено повітряну тривогу в усіх областях, крім західних.

Як повідомило оперативне командування "Південь", в 5:33 повітряна тривогбула оголошена в південних областях. А станом на 06:04 тривога охопила майже усі області, крім західних.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог вивів на бойове чергування в Чорне море два надводних ракетоносії. В готовності до пуску знаходяться 16 "Калібрів". Крім того, спостерігається активність стратегічної авіації.

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"Зараз оголошено ракетну небезпеку по півдню України", йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Наразі, за повідомленням спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, до ракетоносіїв у Чорному морі додався ще один - підводний човен. Це ще плюс чотири "Калібри".

Нагадаємо, повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується прослідувати в укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Коли РФ може завдати ракетного удару по Україні

Військові експерти й ЗСУ впевнені, що Росія планує завдати ударів по Україні напередодні новорічних свят або в їхній розпал. Так, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала ознаки, що свідчать про наміри росіян завдати масованої атаки по Україні саме у святкові дні.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що війна не має свят, тому ймовірність обстрілу міст на Новий рік існує. Потрібно бути готовими до всього, хоча поки що інформації про підготовку до бомбардувань у конкретні дні немає.

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