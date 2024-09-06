Українці мають бути на крок попереду розробників безпілотних систем з РФ, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Триває війна в Україні, і Сили оборони збільшили застосування FPV-дронів на фронті на 25%, що можна вважати досить суттєвим зростанням. Порівнювались показники за серпень зі статистикою за червень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За словами головнокомандувача Збройних сил генерала Олександра Сирського, зараз, в умовах інтенсивних бойових дій, спостерігається динамічний розвиток безпілотників. І українці повинні бути на крок попереду розробників з Росії.

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Що повідомлялося про нові українські дрони

Раніше українські військові продемонстрували роботу БПЛА, призначеного для розкидання запальних боєприпасів з близької відстані. Через це апарат прозвали "Дракон". На кадрах можна бачити "вогняний дощ", який йде 20 секунд. У підсумку загоряється 100-метрова лісопосадка. В якийсь момент можна бачити вибух боєприпасів росіян.

Також Україна створила свій власний FPV-дрон на оптоволокні. Він отримав назву "Бандерик-Стрічка". Безпілотник несе корисне навантаження до 3 кг, а тактичний радіус апарату складає 1 км.

Довідка УНІАН. FPV-дрон є безпілотним літальним апаратом, керування якими здійснюють за допомогою FPV-пілотування. В цьому випадку пілот керує БПЛА, спостерігаючи зображення, яке передається з камери літального апарату.

У військовому сенсі під терміном "FPV-дрон" зазвичай розуміють швидкісний FPV-квадрокоптер, який було перетворено на дрон-камікадзе або дрон-бомбардувальник. На такі БПЛА встановлюють бойову частину чи пристрій для скидання боєприпасів.

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