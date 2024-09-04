У ЗСУ задумалися над тим, як можна використовувати термітну суміш для дронів ще наприкінці минулого року.

Українські військові вперше показали роботу безпілотника, який з близької відстані розкидає над окупантами запальні боєприпаси.

На відео, опублікованому 108-ю окремою бригадою територіальної оборони, показано застосування FPV-дрона, який не скидає гранати і не летить у ціль із вибухівкою, а розсипає над позиціями окупантів терміт - суміш палаючих гранул оксиду заліза та алюмінію.

За даними BILD, у ЗСУ задумалися про те, як можна використовувати термітну суміш для дронів ще наприкінці минулого року. Українські військові дійшли висновку, що стандартний FPV-дрон можна навантажити близько 500 грамами термітної суміші. Хімічну реакцію запускають за допомогою дистанційного керування незадовго до появи дрона біля цілі.

На відео вогняний дощ над позиціями окупантів іде 20 секунд, у підсумку загоряється 100-метрова лісопосадка. Уже через кілька секунд після застосування термітної суміші на землі можна почути вибухи. Це говорить про те, що вогонь поширився на боєприпаси окупантів.

Температура горіння терміту становить приблизно 2500 градусів. Це означає, що розпечена суміш миттєво роз'їдає навіть залізо, а міномети, гранати і патрони стають смертоносними для носіїв.

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