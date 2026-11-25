Fighterbomber поставив під сумнів бойову цінність винищувача п'ятого покоління Су-57 і заявив, що для армії РФ набагато важливішим є радянський гелікоптер Мі-8.

Один із найвідоміших прокремлівських блогерів, який пише про військову авіацію, поставив під сумнів значення російського винищувача п'ятого покоління Су-57 у війні проти України. За його словами, якщо ці літаки завтра перестануть брати участь у бойових діях, цього не помітять ані російські військові, ані українська сторона.

Про це йдеться в дописі блогера Іллі Туманова (Fighterbomber) в Telegram, якого ідентифікували як Іллю Туманова. Він розкритикував заяви генерального директора Об'єднаної авіабудівної корпорації Вадима Бадехи, який назвав Су-57 основним літаком російської оперативно-тактичної авіації.

Бадеха також заявив, що Су-57 є "найбільш перевіреним винищувачем п’ятого покоління в реальних бойових умовах" і "найкращим літаком у своєму класі". Ці коментарі пролунали після того, як корпорація цього року поставила Повітряно-космічним силам Росії третю партію модернізованих винищувачів.

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Російський блогер поставив під сумнів бойову цінність Су-57

Fighterbomber не погодився з оцінками керівника авіабудівної корпорації та звернув увагу на те, що Су-57 не продемонстрував переваги над західними літаками, які використовує Україна.

"А щоб бути головним, треба бути вищим за когось. А вищим за кого є головний Су-57? Скільки F-16 та "Міражів" він збив – це риторичне питання", – написав блогер.

Він також зауважив, що американські F-16 і французькі "Міражі" дуже далекі від літаків п'ятого покоління.

Найважливішим літаком Росії блогер назвав радянський гелікоптер Мі-8

На думку Fighterbomber, найбільше значення для російських військ у війні має не Су-57, а транспортний гелікоптер Мі-8 радянських часів.

"Основний літак, на мою думку, це літак, без якого всім у СВО було б дуже погано. Тобто я говорю про Мі-8", – зазначив він.

Мі-8 вперше піднявся в повітря у 1960-х роках. За час виробництва побудували тисячі таких гелікоптерів. Під час війни вони перевозять військових і припаси, евакуюють поранених, а також запускають некеровані ракети по українських позиціях.

Натомість Су-57 надійшли до передових підрозділів лише в невеликій кількості. На думку блогера, звичайна техніка, яка щодня виконує велику кількість завдань, має більше значення, ніж рідкісні флагманські зразки.

Зникнення Су-57 з війни ніхто не помітить

Блогер прямо поставив під сумнів вплив російських винищувачів п'ятого покоління на перебіг бойових дій:

"Якщо завтра Су-57 перестане брати участь у СВО, ніхто цього не помітить. Ні ми, ні ворог".

Водночас втрату винищувача Су-35 він назвав би сумною подією, а втрату ударного літака Су-34 – катастрофою.

"Коротше кажучи, всі красиві та грандіозні слова потребують підкріплення ще красивішими та грандіознішими справами", – підсумував Fighterbomber.

Скільки винищувачів Су-57 має Росія

Су-57 – єдиний російський винищувач п'ятого покоління, який перебуває на озброєнні. За підрахунками одного українського видання, до початку 2026 року передові підрозділи отримали 18 таких літаків.

У квітні Україна заявила про ураження Су-57 на аеродромі Шагол, розташованому приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону.

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