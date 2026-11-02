Новітній російський Су-57 вибухнув прямо на аеродромі: у ГУР назвали можливу причину

Причиною вибуху або критичного пошкодження двигуна може бути використання пального неналежної якості.

На російському військовому аеродромі "Ахтубінськ" 29 жовтня 2026 року під час запуску двигунів вибухнув новітній багатоцільовий винищувач Су-57. Орієнтовна вартість такого літака становить близько 150 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться, що Су-57 оснащений двоконтурним турбореактивним двигуном АЛ-41Ф1, відомим також як "іздєліє 117". Однією з можливих причин вибуху або критичного пошкодження двигуна може бути використання пального неналежної якості, зазначають у розвідці.

Раніше ГУР повідомляло, що через українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі скорочується внутрішнє виробництво авіаційного гасу. Унаслідок цього Росія дедалі більше залежить від імпорту авіапального.

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Тепер воєнна розвідка розкрила одну зі схем, за допомогою яких держава-агресор намагається компенсувати дефіцит пального. Йдеться про морські поставки бензину та авіаційного палива з індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy у Вадінарі.

"Нині воєнна розвідка розкриває чергову логістичну схему, яку держава-агресор росія застосовує для морського імпорту бензину та авіаційного палива з Вадінарського НПЗ Nayara Energy (Індія)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 49,13% акцій цієї компанії належать російській державній "Роснефті". Сам завод є одним із найбільших покупців російської сирої нафти.

За даними ГУР, 22 серпня 2026 року танкер російського тіньового флоту GRIF (IMO 9332028), який перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, України, Великої Британії та Канади, вивіз із НПЗ у Вадінарі майже 40 тис. тонн авіаційного палива Jet A-1.

На початку вересня 2026 року цей вантаж перевантажили за схемою STS (ship-to-ship), тобто з одного судна на інше, на танкер HALCYON (IMO 9263693). Судно також перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, України та Канади.

Перевалка відбулася в рейдовому районі біля східного узбережжя Малайзії, неподалік східного входу до стратегічно важливої Сінгапурської протоки. Ця акваторія є однією з найбільших зон непрозорої морської торгівлі у світі та провідним центром перевалки вантажів між танкерами.

Уже 23 вересня 2026 року HALCYON доставив із Малайзії до російського порту Находка понад 37 тис. тонн авіаційного палива.

Вантаж розвантажили на терміналі ТОВ "РН-Морской терминал Находка" (ІПН 2508070844), який не перебуває під санкціями. Раніше на цьому місці розташовувалася Находкінська нафтобаза.

"РН-Морской терминал Находка" – велике дочірнє логістичне підприємство "Роснефті" у Приморському краї. Його основна спеціалізація – перевалка та транспортування нафтопродуктів.

За авіазаправний напрям у структурі "Роснефті" відповідає ТОВ "РН-Аэро" (ІПН 7705843041). Компанія перебуває під санкціями Японії, ЄС, Швейцарії, Великої Британії та України.

У межах державного контракту на виробництво багатоцільових винищувачів Су-57 "РН-Аэро" постачає авіаційне пальне для ПАТ "Объединенная авиастроительная корпорация". Це підприємство також перебуває під санкціями США, Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії та України.

Зазначається, що влітку 2026 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким офіційно дозволив приховувати інформацію про діяльність і обсяги поставок "РН-Аэро" та низки інших структур "Роснефті". До переліку, зокрема, увійшли Туапсинський НПЗ і морські термінали компанії.

Jet A-1 є аналогом російсько-радянського авіаційного пального ТС-1 та РТ, призначеного для газотурбінних авіаційних двигунів. Воно повністю сумісне з російськими військовими літаками, зокрема МіГ-29, Су-34 (НВО), Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М і Ту-95МС (МСМ).

Крім того, Jet A-1 може використовуватися для заправки реактивних ударних безпілотників "Ґєрань-4" і "Ґєрань-5", оснащених турбореактивними двигунами Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) або їхніми російськими аналогами ТРД-2000.

ГУР також має документальні підтвердження використання цього пального російською військово-транспортною авіацією. Зокрема, літаки Іл-76МД-90А з двигунами ПС-90А-76, які Міноборони РФ застосовує для перевезення озброєння та військової техніки, зокрема оперативно-тактичних ракетних комплексів, заправляють паливом стандарту Jet A-1. При цьому виробник рекомендує для них пальне ТС-1, що відповідає ГОСТ 10227-86.

Втрата Су-57 Росією - що відомо

Нагадаємо, нещодавно з’явилась інформація про те, що винищувач п'ятого покоління Су-57 згорів 29 жовтня на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області. Йшлося, що літак спалахнув через нештатну ситуацію, що виникла під час запуску двигуна. Борт зайнявся до того, як встиг піднятися в повітря. Йшлося, що це - четвертий відомий випадок у 2026 році, коли Су-57 уражено або втрачено.

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