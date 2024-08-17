Російські загарбники заявляють "збиття" більшої кількості далекобійних ракет ATACMS, аніж Україна має їх на озброєнні.
Про це речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали про повідомлення в соціальних мережах, що нібито росіяни збили велику кількість ракет ATACMS, які летіли в напрямку Керченського мосту.
"По-перше, вони їх відбивають, мабуть, більше, аніж у нас їх на озброєнні. А по-друге, те, що на озброєнні Військово-морських сил, у принципі, не стоїть ATACMS. Тому, коментувати будь-які кейси, пов'язані із застосуванням цієї системи озброєння, навіть немає можливості", - сказав Плетенчук.
Він зазначив, що всі дані про можливі нічні атаки впродовж доби ще верифікуються. "Навіть, якщо було якесь застосування. Результати подібних застосувань потребують деякого часу, тому що, це все ж таки окупована територія, і звісно, для того, щоби пересвідчитись на 100%, дати верифіковану інформацію - завжди потрібна, як мінімум, доба", - підкреслив речник.
Разом з тим, у нього запитали, чи накопичують росіяни ракети і готують ракетоносії для завдання ударів з моря. "Насправді, немає, як на мене, ніяких особливих приводів для пересторог. Ситуація цілком зрозуміла і логічна. Вони не можуть дозволити собі виходити в море великою кількістю одиниць, і досить тривалий час вже виходять вони фактично лише підводними човнами. Підводний човен - це до чотирьох ракет", - сказав Плетенчук.
Крім того, як вважає речник, росіяни, мабуть, вже зрозуміли, що використання ракет з моря як окремої системи озброєння не є ефективним. "Технічні характеристики тих самих "Калібрів" наразі такі, що велика частина ракет - ця атака відбивається, іноді доходить до 100%", - наголосив Плетенчук.
Окремо він сказав, що з окупованого Криму росіяни запускають балістичні ракети з систем "Іскандер-М" і ударні дрони "Шахед". "Але, як ви бачите, результативність застосування навіть цих систем знижується. Що стосується "Шахедів" - вона вже фактично зведена до нуля", - сказав Плетенчук.
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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня російські загарбники заявили про масований обстріл Керченського мосту в окупованому Криму. Загарбники стверджували, що Україна била ракетами ATACMS. Окупанти заявляли, що усі цілі знищила російська протиповітряна оборона.