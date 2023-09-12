Зазначається, що новий БПЛА також містить іноземні компоненти.

Російські окупанти розробили новий дроном-камікадзе "Скальпель". Безпілотник схожий на вже відомий БПЛА "Ланцет" від Zala.

За інформацією Defence Express, розробкою займалося російське "КБ "Восток". Відзначається, що з'явилася інформація про льотні випробування баражуючого боєприпасу і вже деякі підрозділи вже подали заявки, але ще "знаходяться в постійному діалозі з військовими за технічними вимогами до дрону".

Згідно заявленим характеристикам, "Скальпель" має відсік корисного навантаження діаметром 125 мм і довжиною 650 мм, завдяки чому його можна оснастити бойовою частиною загальною вагою до 5 кг. При цьому у дрона максимальна злітна вага до 10,5 кг, а швидкість до 120 км і дальність польоту до 40 км. Передбачається, що БПЛА запускаю з катапульти.

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Зовні дрон схожий з безпілотником "Ланцет". За інформацією розробників, у дрона деякі компоненти мають іноземне походження.

Дрони-камікадзе на війні проти України - останні новини

Російські окупанти активно застосовують проти техніки і піхоти ударні дрони. Глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що "Ланцетом" Росія на фронті знищує техніку Сил оборони, системи ППО, РЛС.

За його словами, Російський "Ланцет" містить не менше 19 іноземних електронних компонентів, в тому числі західних. Також багато їх в "Орлані".

При цьому Москва активно використовує дрони-камікадзе, які постачає Іран, для ударів по цивільній та портовій інфраструктурі українських міст.

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