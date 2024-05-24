Росіяни показали 'таємничу' авіабомбу УМПБ Д-30СН, підвішену під Су-34 (фото, відео)

Раніше в мережу викладали уламки цього боєприпасу, а також зображення бомби різного ступеню достовірності.

Трохи більше ніж через два місяці після першого оприлюднення уламків російської плануючої бомби нового типу, з'явились фото, на яких можна детально розглянути УМПБ Д-30СН. Про це повідомляє The War Zone.

Також можна бачити відео застосування російських керованих авіабомб з фронтового бомбардувальника Су-34, який, наскільки можна судити, виступає штатним носієм боєприпасу нового типу.

Експерти звернули увагу на те, що зовні зброя виглядає набагато більш досконалою, аніж звичайні УМПК, які мають відверто кустарний вигляд.

Відео дня

Цікаво, що на нових фотографіях УМПБ Д-30СН не видно ознак силової установки, яка б забезпечила значне збільшення дальності польоту бомби.

У минулому ходили чутки, що зброя може мати невеликий турбореактивний двигун. І хоча це все ще залишається можливим, на даному етапі немає свідчень про існування такої силової установки.

Також ходили чутки, що УМПБ Д-30СН може бути зброєю подвійного призначення, яку можна запускати не тільки з літаків, але й з наземної реактивної артилерії. Знову ж таки, наразі доказів про це немає, однак саму концепцію в теорії можна реалізувати.

За непідтвердженими даними, УМПБ Д-30СН використовує інерціальну та супутникову навігацію. Дальність дії бомби може становити приблизно 70 км. Вона має відносно невелику бойову частину та загалом не настільки руйнівна, як деякі боєприпаси з УМПК.

УМПБ Д-30СН у війні проти України

Нагадаємо, росіяни почали активно використовувати УМПБ Д-30СН ще у березні цього року. Новими бомбами, зокрема, завдавали ударів по Харкову.

Судячи з офіційних заяв, бомба має досить низьку (як для сучасного керованого озброєння) точність. Втім, вона все одно представляє загрозу: в першу чергу, для звичайних громадян.

Експерти називають УМПБ Д-30СН аналогом знаменитих американських боєприпасів сімейства Small Diameter Bomb. Останні також мають велику дальність, яка може перевищувати 100 км.

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