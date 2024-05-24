Росія використовує Су-34 для запусків КАБів / фото ua.depositphotos.com

Трохи більше ніж через два місяці після першого оприлюднення уламків російської плануючої бомби нового типу, з'явились фото, на яких можна детально розглянути УМПБ Д-30СН. Про це повідомляє The War Zone. 

Також можна бачити відео застосування російських керованих авіабомб з фронтового бомбардувальника Су-34, який, наскільки можна судити, виступає штатним носієм боєприпасу нового типу. 

фото.com/Archer83Able

Експерти звернули увагу на те, що зовні зброя виглядає набагато більш досконалою, аніж звичайні УМПК, які мають відверто кустарний  вигляд. 

Відео дня

Цікаво, що на нових фотографіях УМПБ Д-30СН не видно ознак силової установки, яка б забезпечила значне збільшення дальності польоту бомби. 

Росіяни показали 'таємничу' авіабомбу УМПБ Д-30СН, підвішену під Су-34 (фото, відео)

У минулому ходили чутки, що зброя може мати невеликий турбореактивний двигун. І хоча це все ще залишається можливим, на даному етапі немає свідчень про існування такої силової установки.

Росіяни показали 'таємничу' авіабомбу УМПБ Д-30СН, підвішену під Су-34 (фото, відео)

Також ходили чутки, що УМПБ Д-30СН може бути зброєю подвійного призначення, яку можна запускати не тільки з літаків, але й з наземної реактивної артилерії. Знову ж таки, наразі доказів про це немає, однак саму концепцію в теорії можна реалізувати. 

За непідтвердженими даними, УМПБ Д-30СН використовує інерціальну та супутникову навігацію. Дальність дії бомби може становити приблизно 70 км. Вона має відносно невелику бойову частину та загалом не настільки руйнівна, як деякі боєприпаси з УМПК. 

УМПБ Д-30СН у війні проти України

Нагадаємо, росіяни почали активно використовувати УМПБ Д-30СН ще у березні цього року. Новими бомбами, зокрема, завдавали ударів по Харкову. 

Судячи з офіційних заяв, бомба має досить низьку (як для сучасного керованого озброєння) точність. Втім, вона все одно представляє загрозу: в першу чергу, для звичайних громадян. 

Експерти називають УМПБ Д-30СН аналогом знаменитих американських боєприпасів сімейства Small Diameter Bomb. Останні також мають велику дальність, яка може перевищувати 100 км. 

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