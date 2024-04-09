Ця тактика не нова, адже ще під час Першої світової її застосовував британський інженер.

Російські окупанти побудували захисний панцир для танка, щоб захистити його від українських безпілотників.

Як пише Forbes, ця ідея не нова. У 1916 році британський інженер Вільям Тріттон сконструював новий тип танка, який, на його думку, захистить екіпаж від артилерії - найбільшої загрози для бронетехніки на полях битв Першої світової війни.

Танк Тріттона "Летючий слон" (Flying Elephant) був, по суті, важким тягачем, оснащеним ,гарматами та обгорнутим сталевим покриттям товщиною до 7,5 см. Броня вкривала шасі, гармати та усі люки.

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Через сто вісім років російські інженери модифікували принаймні один танк таким же чином. На думку росіян, це захистить екіпаж від малих безпілотників-камікадзе.

Вони встановили на танк дах зі сталевої броні, який покриває всю машину і навіть виступає вздовж основної гармати танка. Цей сучасний Flying Elephant зафіксували в районі Красногорівки.

Український дрон помітив незграбний танк, а збентежені українські оператори безпілотників поширили скриншоти у соцмережах. Один аналітик порівняв цей танки з черепахою.

"Що особливо трагічно в цій дивній модифікації, так це те, що ця конкретна додаткова броня не працюватиме, окрім того, що вона блокує поворот вежі та - через свою очевидну вагу та розмір - серйозно перешкоджає рухливості танка", - пише видання.

Українські FPV-дрони просто маневреніше залітатимуть під зовнішню кромку дахової броні. Нема сумінівів, що оператор безпілотника зможе виконати такий маневр. Подібні операції вже реалізовували біля Бердичів. Троє російських окупантів сховалися під знерухомленим російським танком від українського дрона. Оператор безпілотника запустив його у вузький простір під танком і між його протекторами, знищивши окупантів.

Втім, не варто довго сміятися над російським танком з броньованим панцирем. Імпровізації на полі бою - це відповідь на нові загрози. Імпровізації стають все більш витонченими, доки вони перестають бути імпровізаціями.

Уукраїнці нарощують виробництво безпілотників до понад 100 000 FPV на місяць, а втрати російських танків перевищують 2600. Російські танкісти постають перед екзистенційним вибором: адаптуватися або загинути.

Замість того, щоб померти, росіяни пристосовуються. І якою б грубою не була броня даху танка типу Flying Elephant, вона вказує на прийдешню еру механізованої війни, де кожен танк повинен мати додатковий захист від безпілотників.

Інші новини

Як повідомляв УНІАН, воїни однієї з українськиї бригад знищили безпілотником російський танк із саморобною системою РЕБ. Ця атака може викликати занепокоєння в Україні.

Україна регулярно використовувала безпілотники для атак на російські танки , окопи та іншу техніку. Безпілотники також знищують окупантів в Чорному морі. Але ця громіздка на вигляд російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) може стати проблемою для операторів українських безпілотників.

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