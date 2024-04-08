Цей громіздкий комплекс РЕБ може стати проблемою для українських операторів дронів.

Воїни однієї з українськиї бригад знищили безпілотником російський танк із саморобною системою РЕБ. Ця атака може викликати занепокоєння в Україні.

Як пише Business Insider, старший політичний науковий співробітник Інституту зовнішньої політики, Роб Лі зазначив, що на кадрах видно влучення в "танк Т-72Б3М з великою імпровізованою системою РЕБ".

Україна регулярно використовувала безпілотники для атак на російські танки , окопи та іншу техніку. Безпілотники також знищують окупантів в Чорному морі. Але ця громіздка на вигляд російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) може стати проблемою для операторів українських безпілотників.

РЕБи відіграють дедалі важливішу роль у війні через поширене використання безпілотників обома сторонами. Хоча Росія наразі має перевагу у сфері радіоелектронної боротьби, такі системи рідко встановлювали на бронетехніці на передовій, що робить її головною ціллю, кажуть українські військові.

Це підтверджується лютневим звітом Інституту вивчення війни. Зазначалося, що російські військові блогери критикували російських командувачів за оснащення броньованої техніки такими системами.

"Ще більше занепокоєння для України полягає в тому, що, хоча система на Т-72Б3М може виглядати дещо грубою на примітивною з вигляду, вона виглядає ефективною", - пише видання.

Лі поділився зображеннями танка та його системи РЕБ, яка, за його словами, "ефективно протидіяла великій кількості FPV, що працювали на різних частотах".

Перевага Росії в РЕБах також ускладнила постачання Україні безпілотників, які досі були вирішальними для її військових зусиль - настільки, що президент України Володимир Зеленський у лютому оголосив, що створить окремий рід військ, присвячений безпілотним системам.

Українські військові розповіли, що їм було надзвичайно важко отримати нові безпілотники, попри обіцянки уряду збільшити їх кількість, і що більшість із них було отримано за рахунок волонтерських пожертвувань.

Однак минулого місяця міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив , що Велика Британія відправить в Україну 10 000 безпілотників.

Війна в Україні - останні новини

В ніч на 8 квітня РФ здійснила чергову атаку по Україні з використанням "шахедів" та ракет.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, ЗСУ доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні через наступ РФ.

Крім того, за минуду добу, 7 квітня, бійці Збройних сил України ліквідували 890 солдатів армії РФ, а також десятки одиниць військової техніки.

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