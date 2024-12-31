За словами Буданова, у 2025 році в Україні працюватимуть над вирішенням цієї проблеми.

Україна у війні дронів перемагає, але виникла проблема з масовим використанням Росією FPV-дронів на оптоволокні. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"У війні дронів все ж таки ми все ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів з кабелем. Це те, що називають оптоволокном. Це величезна для нас зараз проблема", - наголосив він.

За словами Буданова, засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) їх зупинити неможливо:

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"Це таке ноу-хау і тренд цього року".

Він додав, що в наступному році будуть шукати якесь технологічне рішення, щоб боротися з величезньою кількістю таких апаратів.

Російські дрони на оптоволокні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російська армія почала застосовувати дрони, які управляються не радіосигналом, а через оптоволоконний кабель. Головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков зазначав, що Росія, використовує дрони на оптоволокні, але вони є досить недешевими, проте добре можуть обходити засоби радіоелектронної боротьби.

За його словами, оптоволокно суттєво збільшує вартість дрона. Він наголосив, що всі FPV-дрони літають виключно на ручному управлінні і від професійності оператора залежить результат.

Катков зазначив, що водночас "машинний зір, тобто авторозпізнання, автонаведення дрону нівелює залежність від людини". Він уточнив, що при машинному зорі мова йде про доволі невеликий одноплатний мінікомп'ютер, тобто це одна плата з процесором, яка виконує високу стійкість до РЕБ, за рахунок автонаведення, і це може бути більш перспективним рішенням.

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